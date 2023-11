Ehia ka nui o ka mea nona ka Walmart i ka makahiki?

Ma ke ʻano o nā ʻoihana kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā ʻoihana koʻikoʻi a loaʻa kālā ma ka honua. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele, ua lilo ʻo Walmart i inoa ʻohana e like me ka maʻalahi a me ka hiki. ʻO ka mea maʻamau, ulu mai ka ʻimi e pili ana i ka kūleʻa kālā o ka mea nona ka ʻoihana, no ka mea he nui ka poʻe e noʻonoʻo nei i ka nui o ka loaʻa ʻana o ka mea nona Walmart i hoʻokahi makahiki.

Na Walmart's Owner: He Hōʻike pōkole

Ma mua o ka ʻimi ʻana i nā kikoʻī o ka loaʻa kālā o ka mea nona, he mea nui e hoʻomaopopo ʻo wai ka mea i ka poʻokela o kēia aupuni kūʻai. Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart e Sam Walton i ka makahiki 1962 a nona ka ʻohana i kēia manawa ma o nā hui like ʻole, me ka Walton Family Holdings Trust. ʻIke ʻia ka ʻohana Walton no kāna kuleana koʻikoʻi i ka hui, me kekahi mau lālā o ka ʻohana e komo ikaika ana i kāna hoʻokele a me kāna mau hana.

Ka waiwai o ka mea nona Walmart

E like me nā ʻikepili hou loa i loaʻa, ʻo ka mea nona ka Walmart i kēia manawa, ʻo ka ʻohana Walton, ua hoʻonui i ka waiwai nui. Wahi a Forbes' real-time billionaire tracker, ʻoi aku ka nui o ka waiwai o ka ʻohana Walton ma mua o $ 200 biliona. Hoʻolilo kēia iā lākou i kekahi o nā ʻohana waiwai loa o ka honua.

Loaʻa loaʻa makahiki

ʻOiai paʻakikī ke kuhikuhi i ka nui pololei a ka mea nona Walmart i hana ai i hoʻokahi makahiki, ʻike ʻia ka ulu nui ʻana o kā lākou waiwai. ʻO ka waiwai o ka ʻohana Walton ma muli o kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, kahi e hoʻohua ai i nā ʻāpana nui a me nā loaʻa kālā. ʻO kēia mau loaʻa kālā, i hui pū ʻia me nā hoʻopukapuka ʻē aʻe a me nā ʻoihana ʻoihana, hāʻawi i kā lākou loaʻa kālā makahiki.

NPP

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart me nā piliona piliona ʻē aʻe?

A: ʻO ka loaʻa kālā o ka mea nona ka Walmart e hoʻonoho iā lākou i waena o ka poʻe waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, me kā lākou ʻupena waiwai i hoʻonohonoho mau ʻia i ka papa kiʻekiʻe o nā piliona piliona.

Nīnau: Ke loli nei ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart?

A: Hiki ke ʻokoʻa ka loaʻa kālā o ka mea nona ka Walmart i kēlā me kēia makahiki ma muli o nā kumu e like me nā loli i ka hana o ka hui, nā loli o ka mākeke waiwai, a me nā hopena hoʻopukapuka.

Nīnau: Aia kekahi mau hana aloha a ka mea nona Walmart?

A: ʻAe, kaulana ka ʻohana Walton no kā lākou hana aloha. Ua hoʻokumu lākou i nā kumu aloha a me nā hana e pili ana i ka hoʻonaʻauao, ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni, a me ka hoʻomohala kaiāulu.

I ka hopena, ʻoiai he paʻakikī paha ka loaʻa kālā makahiki o ka mea nona Walmart e hoʻoholo, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia ka nui o kā lākou waiwai. Na ka ʻohana Walton nona ka Walmart i hoʻokuʻu iā lākou i ka poʻe kiʻekiʻe o ka poʻe waiwai loa o ka honua, e hoʻopaʻa ana i ko lākou wahi i ka moʻolelo o ka mōʻaukala kūʻai.