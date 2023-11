ʻEhia ka nui o ka ʻohana Walmart i kēlā me kēia lā?

Ma ke aupuni kūʻai kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i lawe i ke kaumaha e like me Walmart. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele, ua lilo ka ʻoihana i hale mana honua. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka nui o ke kālā a ka ʻohana Walmart e hana ai i kēlā me kēia lā? E noʻonoʻo kākou i nā helu a hoʻomālamalama i kēia kumuhana hoihoi.

ʻO ka ʻohana Walmart, i kapa pinepine ʻia ʻo ka ʻohana Walton, ʻo ia kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. ʻO ko lākou waiwai i loaʻa mua mai i ko lākou kuleana kuleana ma Walmart Inc., ka hui kūʻai kūʻai multinational i hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1962. Ua māhele ʻia ka waiwai o ka ʻohana ma waena o kekahi mau lālā, me Alice Walton, Jim Walton, a me Rob Walton, a me nā mea ʻē aʻe.

Wahi a Forbes' real-time billionaire tracker, ua manaʻo ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walmart ma kahi o $200 biliona. ʻO kēia kiʻi kupanaha e lilo lākou i ʻohana waiwai loa ma ka honua. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole like kēia ʻupena me kā lākou loaʻa kālā i kēlā me kēia lā.

No ka helu ʻana i kā lākou loaʻa kālā i kēlā me kēia lā, pono mākou e noʻonoʻo i nā kumu like ʻole e like me nā hoʻopukapuka, nā ʻāpana, a me nā kumu waiwai ʻē aʻe. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole hiki ke loaʻa ka ʻike pololei e pili ana i kā lākou loaʻa kālā i kēlā me kēia lā. Eia naʻe, palekana ka manaʻo he nui kā lākou loaʻa kālā i kēlā me kēia lā, no ka nui a me ka loaʻa kālā o Walmart.

NPP:

Q: He aha ka waiwai?

A: ʻO ka waiwai waiwai ka huina o ka waiwai o ke kanaka a i ʻole ka waiwai o ke kanaka me ka hōʻemi ʻana i kā lākou mau aie. ʻO ia ke ana o ka waiwai a me ke kūlana kālā.

Nīnau: Pehea e puunaue ʻia ai ka waiwai o ka ʻohana Walmart?

A: Ua māhele ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walmart ma waena o nā ʻohana like ʻole, me nā ʻāpana nui loa i mālama ʻia e Alice Walton, Jim Walton, a me Rob Walton.

Nīnau: Aia kekahi mau kumu waiwai ʻē aʻe no ka ʻohana Walmart?

A: ʻOiai ʻo ka hapa nui o kā lākou waiwai e loaʻa mai i kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, hiki i ka ʻohana ke loaʻa nā hoʻopukapuka kālā ma nā ʻoihana ʻē aʻe a me nā waiwai e hoʻonui i ka loaʻa kālā.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi helu kikoʻī no ka loaʻa kālā o ka ʻohana Walmart i kēlā me kēia lā, ʻaʻole kānalua ka nui o kā lākou waiwai nui. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka hale kūʻai pilikua, e ulu ana ka waiwai o ka ʻohana, e hoʻopaʻa ana i ko lākou kūlana ma ke ʻano he ʻohana waiwai loa o ka honua.