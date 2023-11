Ehia ka nui o ke kuai ana mai Kina?

I loko o ka hoʻokele waiwai o ka honua i kēia mau lā, ʻaʻole ia he mea huna i ka hilinaʻi nui ʻana o nā mea kūʻai kūʻai ʻAmelika i nā mea lawe mai Kina e hoʻopaʻa i kā lākou mau papa. ʻO Target, kekahi o nā kaulahao kūʻai nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻaʻole ʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka nui o nā mea kūʻai mai Kina hiki ke lilo i hana paʻakikī, no ka mea, ʻaʻole hōʻike ka hui i kēia ʻike ma ka lehulehu. Eia nō naʻe, ʻo nā manaʻo like ʻole a me nā hōʻike ʻoihana e hoʻomālamalama i ka mea.

Wahi a kahi hōʻike e ka Economic Policy Institute, i ka makahiki 2018, ua lawe mai ʻo ʻAmelika i kahi $ 539.5 biliona waiwai o nā waiwai mai Kina. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa ka ʻāpana kikoʻī a Target o kēia leo lawe mai, palekana ke manaʻo ʻia ʻo ka lawe ʻana mai o ka hui mai Kina he hapa nui o kāna waihona.

Loaʻa nā kumu i kahi ākea o nā huahana mai Kina, me nā mea uila, nā lole, nā lako, a me nā waiwai o ka hale. Hana ʻia kēia mau huahana ma nā hale hana Kina a laila hoʻouna ʻia i ʻAmelika Hui Pū ʻIa no ka hāʻawi ʻana i nā hale kūʻai Target a puni ka ʻāina. ʻO ka hui pū ʻana o ka hui me nā mea hoʻolako Kina e hiki ai iā ia ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā ʻano huahana like ʻole.

NPP:

Nīnau: No ke aha e lawe mai ai ʻo Target i nā huahana mai Kina?

A: ʻO ka pahuhopu, e like me nā mea kūʻai aku he nui, lawe mai i nā huahana mai Kina ma muli o nā kumukūʻai haʻahaʻa o ka ʻāina. Hiki iā Target ke hāʻawi aku i nā mea kūʻai aku i nā kumukūʻai hoʻokūkū ma nā ʻano waiwai like ʻole.

Q: Hana ʻia nā huahana Target āpau ma Kina?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hana ʻia nā huahana Target āpau ma Kina. Loaʻa nā huahana mai nā ʻāina like ʻole a puni ka honua, e like me ke kumu kūʻai, ka maikaʻi, a me ka loaʻa.

Nīnau: He manaʻo paha ka Target e hōʻemi i kona hilinaʻi ʻana i nā mea lawe mai Kina?

A: ʻAʻole i hoʻolaha ākea ʻo Target i nā hoʻolālā e hōʻemi i kona hilinaʻi ʻana i nā mea lawe mai Kina. Eia nō naʻe, e like me nā ʻoihana he nui, ʻimi paha ʻo Target i ka hoʻololi ʻana i kāna mau hoʻolālā hoʻolālā i ka wā e hiki mai ana e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i nā ʻāʻī geopolitical a i ʻole nā ​​loli i nā kulekele kālepa.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka nui pololei o nā mea kūʻai mai Kina mai Kina, ua ʻike ʻia ke hilinaʻi nui nei ka ʻoihana i nā mea lawe mai Kina e hoʻokō i nā koi o kāna mau mea kūʻai. Ke hoʻomau nei ka hoʻokele waiwai o ka honua, he mea hoihoi ia ke ʻike i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o Target a me nā mea kūʻai aku ʻē aʻe i kā lākou hoʻolālā hoʻokele e hoʻokele i ka loli ʻana o ke kālepa honua.