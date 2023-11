ʻEhia ke kumukūʻai o Shingrix ma Walmart?

Inā ʻoe e ʻimi nei e hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi shingles, ʻo kekahi o nā lāʻau lapaʻau maikaʻi loa a ʻōlelo ʻia ʻo Shingrix. Eia naʻe, ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kano, pono e noʻonoʻo i ke kumukūʻai. ʻO Walmart, kekahi o nā kaulahao kūʻai nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, hāʻawi iā Shingrix ma kāna mau lāʻau lapaʻau. E nānā pono kākou i ka nui o nā kumukūʻai o Shingrix ma Walmart a me kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i ke kano.

ʻO ke kumukūʻai Shingrix ma Walmart:

Ma kahi o [ka lā i kēia manawa], ʻo ke kumukūʻai o Shingrix ma Walmart ma kahi o $155 no kēlā me kēia. Pono ka lā'au lapa'au i 'elua mau kau, no laila, ma kahi o $310 ke kumukū'ai no ka papa hana kano holo'oko'a. He mea pono e hoʻomaopopo he ʻano liʻiliʻi paha kēia mau kumukūʻai ma muli o ka wahi a me nā hoʻolaha a i ʻole nā ​​​​hōʻemi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka Shingrix?

He lāʻau lapaʻau ʻo Shingrix i hoʻohana ʻia no ka pale ʻana i ka shingles, kahi ʻeha ʻeha i hana ʻia e ka maʻi varicella-zoster. Manaʻo nui ʻia ia no ka poʻe i piha i ka makahiki 50 a ʻoi aku, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka shingles.

2. Ua uhi ʻia ʻo Shingrix e ka ʻinikua?

ʻO ka hapa nui o nā hoʻolālā ʻinikua e uhi i ke kumukūʻai o Shingrix, akā pono mau e nānā me kāu mea hoʻolako inikua e hōʻoia i nā kikoʻī pili. Hoʻopili pū ʻo Medicare Part D iā Shingrix.

3. Aia kekahi mau pono kūpono no ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau Shingrix?

Manaʻo ʻia ʻo Shingrix no nā kānaka he 50 a ʻoi aku paha, ʻoiai inā ua loaʻa iā lākou ka maʻi maʻi maʻi ma mua a i ʻole ua loaʻa iā lākou ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax.

4. Loaʻa anei ʻo Shingrix me ka ʻole o ke kau ʻana?

ʻAʻole, ʻaʻole loaʻa ʻo Shingrix me ka ʻole o ke kau ʻana. Pono ʻoe e kamaʻilio me kekahi kauka mālama ola kino e hiki ke loiloi i kou kūpono a hāʻawi i kahi ʻōlelo kuhikuhi no ke kano.

5. Aia kekahi mau hopena o Shingrix?

E like me nā lāʻau lapaʻau, hiki i ka Shingrix ke hana i nā hopena ʻaoʻao. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau ka ʻeha a me ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, a me ka luhi, ka ʻeha ʻiʻo, ke poʻo, a me ke kuni. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao ka maʻamau a maʻalahi.

I ka hopena, inā ʻoe e noʻonoʻo nei e hoʻopaʻa ʻia i ka shingles, ʻo Shingrix kahi koho i makemake nui ʻia. Ma Walmart, ʻo ke kumu kūʻai o Shingrix ma kahi o $155 no kēlā me kēia maʻi, ʻo ka huina ma kahi o $310 no ka papa hana kano holoʻokoʻa. E hoʻomanaʻo e kamaʻilio me kāu mea mālama ola e hoʻoholo inā kūpono ʻo Shingrix iā ʻoe a e hoʻoponopono i nā hopohopo a i ʻole nā ​​nīnau āu e loaʻa ai.