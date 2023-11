ʻEhia ka nui o ka waiwai o ka mea nona Walmart i hoʻokahi makahiki?

I ke ao o ka hale kūʻai, kū ʻo Walmart ma ke ʻano he behemoth, i ʻike ʻia no kāna mau hale kūʻai nui a me nā makana huahana nui. Me nā hale kūʻai he 11,000 ma ka honua holoʻokoʻa, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ka nui o ka poʻe e noʻonoʻo e pili ana i ka kūleʻa kālā o ka poʻe nona a hana i kēia mau mea kūʻai nui. No laila, ehia ka nui o ka waiwai o ka mea nona Walmart i hoʻokahi makahiki?

Ka hoomaopopo ana i ka Walmart Ownership

Ma mua o ka ʻimi ʻana i ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart, he mea nui e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka hui. He hui kālepa lehulehu ʻo Walmart, ʻo ia hoʻi, nona nā mea kuleana e paʻa ana i nā ʻāpana o ka ʻoihana. Hiki i kēia mau mea kuleana ke hoʻokomo i nā mea hoʻopukapuka hoʻokahi, nā mea hoʻopukapuka ʻoihana, a me nā limahana ma o nā hoʻolālā kūʻai kūʻai. No laila, ʻaʻole i hoʻoholo wale ʻia ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart ma ka hana ʻana o kahi hale kūʻai hoʻokahi, akā ma muli o ka waiwai o kā lākou mau ʻāpana i ka hui.

Loaʻa i nā mea nona Walmart

Hiki ke ʻokoʻa ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart ma muli o ka nui o nā ʻāpana a lākou a me ka hana a ka hui. I ka makahiki 2021, ʻo ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea hoʻokumu o Walmart ʻo Sam Walton, ʻo ia ka hapa nui o ka ʻoihana. Wahi a Forbes, ʻoi aku ka waiwai o ka ʻohana Walton ma mua o $ 200 biliona. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i loaʻa wale kēia waiwai mai ko lākou kuleana iā Walmart, no ka mea, ua hoʻololi lākou i kā lākou hoʻopukapuka kālā i nā makahiki.

Nīnau: Hiki i kekahi ke lilo i mea nona Walmart?

A: ʻAe, hiki i kekahi ke lilo i mea nona Walmart ma ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana o ka waiwai o ka ʻoihana ma o kahi moʻokāki brokerage.

Nīnau: Ua like anei ka nui o ke kālā i nā mea nona Walmart?

A: ʻAʻole, ʻokoʻa ka loaʻa kālā o nā mea nona Walmart ma muli o ka nui o nā ʻāpana a lākou a me ka hana o ka hui.

Nīnau: Aia kekahi mau ala ʻē aʻe e loaʻa kālā mai ka kuleana o Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻāpana i kāna poʻe kuleana, hiki ke hāʻawi i ka loaʻa kālā hou.

I ka hopena, ʻaʻole maʻalahi ka helu ʻana o ka loaʻa kālā o ka mea nona Walmart no ka mea e hilinaʻi ana lākou i nā kumu like ʻole e like me ka helu o nā ʻāpana a me ka hana o ka ʻoihana. ʻOiai ʻo ka ʻohana Walton, ma ke ʻano he hapa nui, ua hōʻiliʻili i ka waiwai nui mai ko lākou kuleana iā Walmart, he mea nui e hoʻomanaʻo ʻaʻole kēia ka hihia no nā mea nona Walmart āpau.