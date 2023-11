ʻEhia ka waiwai o nā keiki Walmart?

Ma ke aupuni o nā kanaka nunui kūʻai, ua lōʻihi ka inoa o ka hale ʻo Walmart. Me kona lanakila nui, ʻo ka ʻohana Walton, nāna i hoʻokumu a nona ka ʻoihana, ua lilo i hoʻokahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. Akā, pehea ka hanauna ʻōpio o Waltons? ʻEhia ka waiwai o nā keiki Walmart?

ʻO nā keiki Walmart, i ʻike ʻia ʻo nā hoʻoilina Walton, nā keiki a nā mea hoʻokumu o Walmart, ʻo Sam lāua ʻo Helen Walton. Loaʻa ka waiwai o ka ʻohana mai kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, kahi i manaʻo ʻia aia ma kahi o 50%. I ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka ʻohana Walton ʻo ia kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, me ka waiwai o ka ʻupena hui ma luna o $ 200 biliona.

ʻOkoʻa ke kumukūʻai kūpono o kēlā me kēia keiki Walmart, no ka mea, pili ia i kā lākou kuleana ponoʻī i ka hui. Eia naʻe, ua manaʻo ʻia ʻo nā keiki ʻehā a Sam lāua ʻo Helen Walton - ʻo Rob, ʻo Jim, ʻo Alice, a me John hope loa - he ʻupena ko lākou waiwai mai $60 a i $70 biliona paʻa. Hoʻonoho kēia mau helu iā lākou i waena o nā kānaka waiwai loa o ka honua.

NPP:

Nīnau: Pehea i hoʻoili ai nā keiki Walmart i kā lākou waiwai?

A: Ua hoʻoili nā keiki Walmart i kā lākou waiwai ma o kā lākou kuleana kuleana ma Walmart, i hoʻokumu ʻia e ko lākou mau mākua, ʻo Sam lāua ʻo Helen Walton.

Nīnau: Ua komo nā keiki Walmart i ka hoʻokele ʻana o Walmart?

A: ʻOiai ua paʻa nā keiki Walmart i nā kūlana like ʻole i loko o ka hui, ʻaʻole lākou i komo ikaika i ka hoʻokele o kēlā me kēia lā. Hoʻokele nui ʻia ʻo Walmart e kahi hui hoʻokele ʻoihana.

Nīnau: He aloha aloha nā keiki Walmart?

A: ʻAe, ua komo nā keiki Walmart i nā hana aloha. Ua hoʻokumu lākou i nā kumu aloha a hāʻawi i nā kālā nui i nā kumu like ʻole a me nā hui.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka waiwai o nā keiki Walmart me nā piliona piliona ʻē aʻe?

A: ʻO nā keiki Walmart kekahi o ka poʻe waiwai loa o ka honua. Eia naʻe, ʻoi aku ka haʻahaʻa o kā lākou ʻupena ma mua o kekahi mau piliona piliona kaulana, e like me Jeff Bezos a me Elon Musk.

I ka hopena, ʻo nā keiki Walmart, he mau hoʻoilina i ka waiwai Walmart, loaʻa iā lākou ka waiwai nui. ʻO kā lākou kuleana kuleana i ka ʻoihana ua hoʻolalelale iā lākou i ke kiʻekiʻe o ka pae waiwai o ka honua. ʻOiai e loli ana kā lākou waiwai ʻupena pololei, ʻaʻohe mea e hōʻole ʻia he mau piliona kālā nā keiki Walmart i kēlā me kēia, e hoʻopaʻa ana i ko lākou wahi i waena o nā poʻe waiwai loa o ka honua.