ʻEhia mau manawa hiki iā ʻoe ke loaʻa iā COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei i ka nui o nā manawa hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i ka maʻi. Me nā ʻano ʻokoʻa hou e kū mai ana a me nā maʻi holomua e kū mai ana, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hiki o nā maʻi he nui. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

NPP:

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke loaʻa iā COVID-19 ma mua o hoʻokahi manawa?

A: ʻAe, hiki ke hoʻopaʻa i ka COVID-19 ma mua o hoʻokahi manawa. ʻOiai kakaikahi, ua hōʻike ʻia nā maʻi hou. Eia naʻe, ʻoi aku ka maʻalahi o ka maʻi hou ʻana i ka maʻi mua.

Nīnau: He aha ka maʻi maʻi?

A: ʻO kahi maʻi holomua e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka COVID-19 ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kano. ʻOi aku ka liʻiliʻi o kēia mau hihia, me ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia e ʻike i nā hōʻailona maʻalahi a i ʻole asymptomatic.

Nīnau: He mea maʻamau ka maʻi hou ʻana a me nā maʻi holomua?

A: ʻAʻole, kakaʻikahi ka maʻi hou a me nā maʻi holomua. ʻO ka hapa nui o nā poʻe i loaʻa iā COVID-19 a i loaʻa i ka lāʻau lapaʻau piha ke pale ʻia mai ka maʻi koʻikoʻi a me ka halemai.

Nīnau: No ke aha e loaʻa ai nā maʻi maʻi hou a me nā maʻi holomua?

A: Hiki ke ma'i hou i ka wā e emi ai ka pane o ka ma'i i ka ma'i mua i ka manawa, a i 'ole i ka wā i puka mai ai kekahi 'ano hou e pale aku ai i ka 'ike o ke kino. Hiki ke loaʻa nā maʻi ma muli o nā kumu like ʻole, e like me ka pane ʻana o ke kanaka, ka hopena o ka lāʻau lapaʻau e kūʻē i nā ʻano like ʻole, a i ʻole ka ʻike ʻana i kahi hoʻouka viral kiʻekiʻe.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻemi i ka pilikia o ka maʻi hou a i ʻole ka maʻi maʻi?

A: No ka hōʻemi ʻana i ka pilikia, he mea koʻikoʻi ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ka loaʻa ʻana o ke kano, hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, ʻaʻahu ʻana i nā masks ma nā wahi ākea, a me ka mālama ʻana i kahi mamao kino mai nā poʻe ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻoiai hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka COVID-19 ma mua o hoʻokahi manawa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka reinfections a me nā maʻi breakthrough. ʻOi aku ka maʻalahi o nā maʻi ma hope, ʻoi aku ka nui o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia. Eia nō naʻe, pono e noho makaʻala a hoʻomau i ka hahai ʻana i nā hana pale i ʻōlelo ʻia e hōʻemi i ka pilikia o ka maʻi a pale iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi.