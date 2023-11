ʻEhia mau keiki a ka mea nona ka Walmart?

Ma ke aupuni o nā kanaka nunui kūʻai, ua lōʻihi ka inoa o ka hale ʻo Walmart. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1962, ua ulu ka hui e lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua. Ma ke ʻano he alo ma hope o kēia aupuni honua, nui ka poʻe e ʻimi nei i ke ola pilikino o ke kanaka nāna i hoʻomaka ia mea. ʻEhia mau keiki a Sam Walton?

ʻO Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, he ʻehā mau keiki. ʻO kāna keiki mua, ʻo Samuel Robson Walton, ua hānau ʻia i ka makahiki 1944. ʻO Rob Walton, e like me ka mea i ʻike nui ʻia, ua hana nui i ka ulu a me ka kūleʻa o Walmart. Ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pelekikena o ka hui mai 1992 a 2015, e hahai ana i nā wāwae o kona makuakāne.

Ua hānau ʻia ʻo John Thomas Walton, ke keiki ʻelua a Sam Walton, i ka makahiki 1946. ʻO ka pōʻino, ua make ʻo John Walton i kahi ulia mokulele i ka makahiki 2005. ʻOiai ʻo kona make ʻole ʻana, e hoʻomanaʻo mau ʻia kona hopena i ka hui a me kāna ʻohana.

Ua hānau ʻia ʻo Jim Walton, ke kolu o ke keiki a Sam Walton, i ka makahiki 1948. He lālā ʻo ia o ka papa alakaʻi o Walmart a he hana ikaika i ka hoʻokele ʻana o ka hui. Ua ʻike ʻia no kona ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa, ua hana nui ʻo Jim i ka ʻoihana ʻohana.

ʻO ka muli loa o nā keiki a Sam Walton ʻo Alice Walton, i hānau ʻia i ka makahiki 1949. ʻOiai ʻaʻole ʻo ia i komo pono i nā hana o kēlā me kēia lā o Walmart, ua hana ʻo Alice i kahi inoa nona iho ma ke ʻano he mea ʻohi kiʻi a he philanthropist. Ua hoʻokumu ʻo ia i ka Crystal Bridges Museum of American Art ma Bentonville, Arkansas, e hōʻike ana i kāna hōʻiliʻili nui.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea nona ka Walmart?

A: ʻO Sam Walton ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart. Eia naʻe, mai kona hala ʻana i ka makahiki 1992, ua māhele ʻia ka kuleana o ka hui ma waena o kāna mau hoʻoilina.

N: ʻEhia mau keiki a Sam Walton?

A: ʻEhā keiki a Sam Walton: ʻo Samuel Robson Walton, ʻo John Thomas Walton, ʻo Jim Walton, a me Alice Walton.

Nīnau: Aia kekahi o nā keiki a Sam Walton i loko o Walmart?

A: ʻAe, ʻekolu o nā keiki a Sam Walton i komo i Walmart. Ua lawelawe ʻo Rob Walton ma ke ʻano he luna o ka hui, ʻo Jim Walton kekahi lālā o ka papa alakaʻi, a ua kālele ʻo Alice Walton i kāna mau ʻoihana ponoʻī, me ka ʻohi ʻana i nā kiʻi a me nā philanthropy.

Nīnau: He aha ka Crystal Bridges Museum of American Art?

A: ʻO ka Crystal Bridges Museum of American Art he hale hōʻikeʻike i hoʻokumu ʻia e Alice Walton ma Bentonville, Arkansas. Loaʻa iā ia kahi hōʻiliʻili koʻikoʻi o nā kiʻi ʻAmelika a he mea hoihoi moʻomeheu kaulana.

Ke ola nei ka hoʻoilina o Sam Walton ma o kāna mau keiki, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka holomua ma ke ʻano he hale kūʻai. ʻO nā haʻawina o kāna mau keiki he mea koʻikoʻi loa ia i ka hoʻokumu ʻana i ka kūleʻa o ka ʻoihana a me ka hopena i ka honua o nā hale kūʻai.