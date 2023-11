Pehea ka lōʻihi e hoʻokaʻawale ai au ma hope o kahi hōʻike Covid maikaʻi?

Ma waena o ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, ʻo kekahi o nā nīnau koʻikoʻi e kū nei ka poʻe ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi no ka maʻi maʻi pehea ka lōʻihi o ka quarantine. Me ka pahuhopu o ka pale ʻana i ka laha hou a me ka pale ʻana i ke olakino o nā poʻe ʻē aʻe, pono e hoʻomaopopo i ka manawa quarantine i ʻōlelo ʻia. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hāʻawi i kahi akaka.

He aha ka quarantine?

ʻO ka Quarantine kahi ana olakino olakino e hoʻokaʻawale a hoʻopaʻa i ka neʻe ʻana o ka poʻe i ʻike ʻia i kahi maʻi lele, e like me Covid-19, e pale i ka laha ʻana i nā poʻe ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā alakaʻi quarantine e hōʻemi i ka hopena o ka lawe ʻana.

Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pono ka poʻe e hoʻāʻo i ka maikaʻi no Covid-19 e hoʻokaʻawale iā lākou iho no ka liʻiliʻi o 10 mau lā ma hope o ka hoʻomaka ʻana o nā hōʻailona a i ʻole ka lā o kā lākou hōʻike maikaʻi inā noho lākou asymptomatic. Hiki ke hoʻopaneʻe ʻia kēia manawa inā hoʻomau a ʻoi paha nā hōʻailona.

No ke aha e ʻōlelo ʻia ai ka quarantine 10 lā?

Hoʻokumu ʻia ka manawa kuikahi 10 mau lā ma nā hōʻike ʻepekema ʻo ka hapa nui o nā poʻe me Covid-19 ʻaʻole e lele hou ma hope o kēia manawa. E noʻonoʻo i ka manawa incubation o ka maʻi a me ka lōʻihi o ka hoʻokahe ʻana i ka maʻi viral, ʻo ia ka manawa e hiki ke hoʻoili ʻia ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe.

He aha inā ʻaʻohe oʻu hōʻailona?

ʻOiai inā he asymptomatic ʻoe, he mea koʻikoʻi ia i ka quarantine no 10 mau lā ma hope o kahi hopena hōʻike maikaʻi. Hiki i kekahi poʻe ke noho asymptomatic i ka wā o ko lākou maʻi akā hiki ke hoʻolaha i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe.

Hiki iaʻu ke hoʻopau i ka quarantine ma mua?

I kekahi mau kūlana, hiki ke hoʻopōkole ʻia ka quarantine i 7 mau lā inā loaʻa i ke kanaka kahi hopena hoʻāʻo Covid-19 maikaʻi ʻole a noho mau asymptomatic. Eia nō naʻe, he mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama olakino a i ʻole nā ​​​​luna olakino kūloko ma mua o ka hoʻoholo ʻana e pili ana i ka lōʻihi o ka quarantine.

I ka hopena, ua ʻōlelo ʻia kahi manawa kuikahi 10 mau lā no nā poʻe e hoʻāʻo maikaʻi ana no Covid-19, me ka ʻole o nā hōʻailona. Ma ka mālama ʻana i kēia mau alakaʻi, hiki iā mākou ke hāʻawi pū i ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi a mālama i ke olakino a me ka maikaʻi o ko mākou kaiāulu. Noho palekana, noho ʻike, a e lanakila pū kākou i kēia maʻi maʻi.