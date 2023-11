Pehea ka lōʻihi o ka lāʻau lapaʻau shingles?

Na

– ʻO Shingles, ʻike ʻia hoʻi ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. Hoʻopilikia maʻamau ia i ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali. No ka pale ʻana i kēia maʻi hoʻonāwaliwali, loaʻa kahi maʻi shingles. Akā pehea ka lōʻihi o ka pale ʻana mai kēia kano? E ʻike kākou.

ʻO ka lāʻau lapaʻau shingles, i ʻike ʻia ʻo Zostavax, ʻo ia ka lāʻau lapaʻau mua i ʻae ʻia e ka US Food and Drug Administration (FDA) e pale ai i ka maʻi maʻi. Eia naʻe, i ka makahiki 2017, ua hoʻokomo ʻia kahi kano hou a ʻoi aku ka maikaʻi i kapa ʻia ʻo Shingrix. ʻO Shingrix ka lāʻau lapaʻau i makemake ʻia e nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) no ka pale ʻana i nā maʻi maʻi.

Pehea ka lōʻihi o ka pale ʻana o ka lāʻau Shingrix?

Wahi a ka CDC, hāʻawi ka lāʻau lapaʻau Shingrix i ka pale ikaika mai nā shingles a me nā pilikia. Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau he ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma mua o 90% i ka pale ʻana i ka maʻi shingle i nā poʻe ma mua o 50 mau makahiki a keu. ʻO ka pale i hāʻawi ʻia e ka lāʻau lapaʻau Shingrix e mau ana no kekahi mau makahiki, me nā haʻawina e hōʻike ana e mau ana ka maikaʻi loa no nā makahiki ʻehā ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana.

Pono anei kahi pana hoʻoikaika?

ʻOiai ke hāʻawi nei ka lāʻau lapaʻau Shingrix i ka pale mau loa, ʻōlelo ka CDC i ka lua o ka maʻi e hōʻoia i ka maikaʻi loa. Pono e lawe ʻia ka lua a i ʻeono mahina ma hope o ka ʻai mua. Kōkua ka pana booster i ka hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino, e hāʻawi ana i ka pale hoʻomau i ka shingles.

Pehea ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax?

Loaʻa ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax, akā ʻaʻole ia ke koho i makemake ʻia. Hāʻawi ʻo Zostavax i ka pale ʻana i nā shingles no kahi o ʻelima mau makahiki, akā e emi ana kona pono i ka manawa. Inā ua loaʻa iā ʻoe ka lāʻau lapaʻau Zostavax ma mua, paipai ka CDC i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau Shingrix e hōʻoia i ka pale maikaʻi ʻana i ka maʻi shingles.

I ka hopena, ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau Shingrix i ka pale ʻana i nā shingles a me nā pilikia. Me kona palekana lōʻihi, hiki i nā kānaka ke hauʻoli i ka maluhia o ka noʻonoʻo no kekahi mau makahiki ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana. E hoʻomanaʻo e kamaʻilio me kāu mea mālama ola e hoʻoholo i ka papa hana o ka lāʻau lapaʻau maikaʻi loa no ʻoe a e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou loa e pili ana i ka pale ʻana i ka shingles.

Q: He aha ka shingles?

A: He maʻi maʻi ʻeha ʻo Shingles i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa.

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau Shingrix?

A: ʻO ka lāʻau lapaʻau ʻo Shingrix kahi lāʻau lapaʻau maikaʻi loa i ʻae ʻia e ka FDA e pale ai i ka maʻi maʻi. ʻO ia ka lāʻau lapaʻau i makemake ʻia e ka CDC.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka pale ʻana o ka lāʻau Shingrix?

A: Hāʻawi ka lāʻau lapaʻau Shingrix i ka pale ikaika mai nā maʻi maʻi maʻi no nā makahiki ʻehā ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana.

Nīnau: Pono au i kahi pana hoʻoikaika?

A: ʻAe, paipai ka CDC i ka lua o ka lāʻau lapaʻau Shingrix no ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi loa. Pono e lawe ʻia ka lua a i ʻeono mahina ma hope o ka ʻai mua.

Nīnau: Pehea ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax?

A: Loaʻa ka Zostavax akā ʻaʻole ia ke koho i makemake ʻia. Hāʻawi ia i ka pale ʻana i nā shingles no kahi o ʻelima mau makahiki, akā e emi ana kona pono i ka manawa. Manaʻo ʻia e kiʻi i ka maʻi Shingrix no ka palekana maikaʻi.