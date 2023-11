Pehea ka lōʻihi o ka pana ʻana o ka maʻi maʻi i ka makahiki 2023?

I ko mākou komo ʻana i ka makahiki 2023, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei pehea ka lōʻihi o ka pana ʻana i ka maʻi maʻi e pale aku ai i ka maʻi maʻi maʻi maʻi. Me ka maʻi maʻi e hoʻomau nei a me ka pono o ka lāʻau lapaʻau, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo i ka lōʻihi o ka pale ʻana i hāʻawi ʻia e ka pana maʻi. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ke ʻano o ka maʻi maʻi?

ʻO ka pana maʻi maʻi, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka maʻi maʻi maʻi maʻi, he mea pale i hoʻolālā ʻia e pale aku i nā poʻe mai ka loaʻa ʻana o ka maʻi maʻi influenza. Loaʻa iā ia nā maʻi maʻi i hoʻohana ʻole ʻia, kahi e hoʻoulu ai i ka ʻōnaehana pale e hana i nā antibodies e hiki ke ʻike a hakakā i ka maʻi inā ʻike ʻia.

Pehea ka lōʻihi o ka pana ʻana o ka maʻi maʻi?

Hiki ke ʻokoʻa ka lōʻihi o ka pale i hāʻawi ʻia e ka pana maʻi i kēlā me kēia makahiki ma muli o ke ʻano loli mau o ka maʻi maʻi influenza. ʻO ka maʻamau, hāʻawi ka pana ʻana i ka maʻi maʻi ma kahi o ʻeono a ʻewalu mau mahina. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki ke hoʻemi ʻia ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka wā lōʻihi, ʻoi aku hoʻi i nā maʻi hou e puka mai ana.

No ke aha e emi ai ka maikaʻi o ka pana maʻi i ka manawa?

ʻIke ʻia ka maʻi maʻi influenza no kona hiki ke hoʻololi a ulu wikiwiki. He mea paʻakikī kēia hoʻololi mau i nā lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale mau loa. Hoʻohui ʻia, hoʻokumu ʻia ka pana maʻi maʻi ma muli o nā wānana o nā maʻi maʻamau i manaʻo ʻia e holo i loko o ka makahiki i hāʻawi ʻia. Inā puka mai nā ma'i hou a ho'ololi nui paha nā ma'i e noho nei, e emi ana ka pono o ka lā'au lapa'au.

E ʻokoʻa anei ka maʻi maʻi i ka makahiki 2023 mai nā makahiki i hala?

ʻAe, ʻokoʻa ka pana o ka maʻi maʻi no 2023 mai nā makahiki i hala. Ke nānā pono nei nā kānaka ʻepekema a me nā loea olakino i nā ʻano o ka maʻi maʻi influenza a hana i nā hoʻololi i ke kano e like me ia. I kēlā me kēia makahiki, ʻōlelo ka World Health Organization (WHO) i nā ʻano e hoʻokomo ʻia i loko o ke kano ma muli o kā lākou ʻike nānā. No laila, e hoʻonohonoho pono ʻia ka pana o ka maʻi maʻi no 2023 e hoʻopaʻa i nā maʻi i manaʻo ʻia e laha ʻia i kēlā makahiki.

I ka hopena, hāʻawi maʻamau ka maʻi maʻi i ka pale ʻana ma kahi o ʻeono a ʻewalu mau mahina, akā hiki ke hoʻemi ʻia kona pono i ka manawa. Hoʻonohonoho ʻia ka pana o ka maʻi maʻi no 2023 i mea e pale aku ai i nā maʻi i manaʻo ʻia e laha i kēlā makahiki. Pono e noho ʻike a nīnau i nā ʻoihana mālama ola no ka ʻike hou loa e pili ana i nā lāʻau lapaʻau. E hoʻomanaʻo, ʻaʻole wale ka pale ʻana iā ʻoe iho akā kōkua pū kekahi i ka hōʻemi ʻana i ka laha o ka maʻi influenza i loko o ke kaiāulu. E noho palekana a e hoʻokahua i kou olakino!