Pehea ka lōʻihi o ka pale kūlohelohe i ka COVID?

Ke hoʻomau nei ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka lōʻihi o ka pale kūlohelohe i ka maʻi i lilo i mea koʻikoʻi o ke olakino lehulehu. Ke hoʻōla ʻia nā kānaka mai ka maʻi, e kū mai nā nīnau e pili ana i ka lōʻihi o ko lākou pale ʻana a me ka pono o nā hana hou e like me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a i ʻole ka hoʻoulu ʻana. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i nā mea i hōʻike ʻia e ka ʻepekema i kēia manawa.

He aha ka palekana kūlohelohe?

ʻO ka palekana kūlohelohe, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka palekana i loaʻa, e pili ana i ka pale i hoʻomohala ʻia e kekahi kanaka mai kahi pathogen kūikawā ma hope o ka loaʻa ʻana a me ka hoʻōla ʻana mai ka maʻi. Hoʻokumu ʻia kēia pane pale e ka ʻōnaehana pale o ke kino, kahi e hoʻopuka ai i nā antibodies a me nā cell memory e ʻike a hakakā i ka maʻi inā e hālāwai hou.

Pehea ka lōʻihi o ka pale kūlohelohe i ka COVID?

He hana paʻakikī ka hoʻoholo ʻana i ka lōʻihi o ka pale kūlohelohe i ka COVID-19. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina ʻo ka hapa nui o ka poʻe i hoʻōla mai COVID-19 e hoʻomohala i kahi pane kūlohelohe ikaika, me ka hana ʻana o nā antibodies a me nā cell memory. Eia nō naʻe, ʻokoʻa ka lōʻihi o kēia pale ʻana mai kēlā me kēia kanaka.

Hōʻike ka noiʻi e hiki ke hoʻomau ka pale kūlohelohe i ka COVID-19 no kekahi mau mahina, e hāʻawi ana i kahi pae koʻikoʻi o ka pale ʻana i ka reinfection. Eia nō naʻe, hiki ke emi ka ikaika a me ka lōʻihi o kēia palekana i ka manawa, e waiho ana i nā poʻe i hiki ke hoʻomaʻamaʻa hou a ʻike paha i nā hōʻailona maʻalahi inā ʻike hou ʻia i ka maʻi.

Loaʻa i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka pale ʻoi aku ka lōʻihi?

ʻOiai hiki i ka pale kūlohelohe ke hāʻawi i kahi pae o ka pale, ua hōʻike nā haʻawina e hāʻawi ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻoi aku ka lōʻihi a hilinaʻi hoʻi i ka COVID-19. Hoʻoulu ka lāʻau lapaʻau i ka pane ʻana i ka pale ʻana, e hopena pinepine i nā pae antibody kiʻekiʻe a me ka pale mau loa i hoʻohālikelike ʻia me ka maʻi kūlohelohe wale nō.

Pono anei ka poʻe me ka maʻi maʻi COVID-19 ma mua e hoʻopaʻa ʻia?

ʻAe, paipai ikaika ʻia ka poʻe i loaʻa mua i ka maʻi COVID-19 e loaʻa i ke kano. ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale ka lāʻau lapaʻau i ko lākou pale ʻana i kēia manawa akā hāʻawi pū kekahi i ka pale hou aku i nā ʻano like ʻole e kū mai ana a me ka maʻi hou. He hana koʻikoʻi ia i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi a me ka loaʻa ʻana o ka palekana herd.

I ka hopena, hiki i ka pale kūlohelohe i ka COVID-19 ke hāʻawi i kahi pae o ka pale, akā ʻokoʻa kona lōʻihi i waena o nā poʻe. He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ka hoʻoikaika ʻana a me ka hoʻolōʻihi ʻana i ka pale ʻana, e hāʻawi ana i kahi pale ʻoi aku ka hilinaʻi i ka maʻi. Ke hoʻomau nei ka ʻepekema ʻepekema i ke aʻo ʻana i nā mea paʻakikī o ka pale ʻana o COVID-19, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka ʻike a me ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino e noho koʻikoʻi i kā mākou hakakā hui kūʻē i ka maʻi maʻi.