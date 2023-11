Pehea ka lōʻihi o ka noho maikaʻi ʻana o COVID i kou kino?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu a puni ka honua, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei i ka lōʻihi o ka hiki ke ʻike ʻia ka maʻi i loko o ko lākou kino. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka lōʻihi o kahi hopena hōʻike COVID-19 maikaʻi no kēlā me kēia kanaka, nā limahana mālama olakino, a me nā luna olakino. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Pehea ka lōʻihi e ʻike ʻia ai ka COVID-19 i loko o ke kino?

ʻOkoʻa ka lōʻihi o ka COVID-19 i loko o ke kino mai kēlā me kēia kanaka. Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ʻo ka hapa nui o ka poʻe i loaʻa i ka maʻi e hoʻāʻo maikaʻi i loko o nā lā mua ma hope o ka maʻi. Eia nō naʻe, hiki ke ʻike ʻia ka maʻi virus a hiki i ʻekolu mahina i kekahi mau hihia, ʻoi aku hoʻi i nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali a i ʻole ka poʻe i loaʻa i kahi maʻi lōʻihi.

He aha nā mea e hoʻopili ai i ka lōʻihi o kahi hopena hoʻokolohua maikaʻi?

Hiki i kekahi mau mea ke hoʻololi i ka lōʻihi o ka COVID-19 e ʻike ʻia i loko o ke kino. ʻO kēia mau mea e pili ana i ke koʻikoʻi o ka maʻi, ka pane ʻana o ke kanaka, a me ke ʻano o ka hoʻāʻo i hoʻohana ʻia no ka ʻike. ʻO nā hoʻokolohua PCR, ka mea e ʻike ai i ka genetic material o ka maʻi, ʻoi aku ka maʻalahi a hiki ke ʻike i ka maʻi no ka manawa lōʻihi e hoʻohālikelike ʻia me nā hoʻokolohua antigen wikiwiki, e ʻike i nā protein viral kikoʻī.

Hiki i kekahi ke hoʻolaha i ka maʻi ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi?

ʻAe, hiki i nā kānaka ke hoʻolaha i ka maʻi ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi. ʻO ka loaʻa ʻana o nā mea genetic viral ʻaʻole ia e hōʻike i ka lele ʻana o ke kanaka. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ia e hahai i ke alakaʻi ʻana o nā limahana mālama olakino a me nā luna olakino e pili ana i ka noho kaʻawale a me nā protocol quarantine e pale ai i ka laha ʻana o ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe.

I ka manawa hea e hiki ai ke manaʻo ʻia he mea maʻi ʻole?

ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka wā ʻaʻole maʻi hou kekahi ma muli o nā kumu like ʻole, me nā hōʻailona, ​​​​nā hopena hōʻike, a me ke alakaʻi ʻana mai nā limahana mālama olakino. ʻO ka maʻamau, hiki ke noʻonoʻo ʻia ka poʻe me nā hōʻailona COVID-19 haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa he 10 mau lā ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka hōʻailona, ​​inā ʻaʻole lākou i ke kuni no ka liʻiliʻi he 24 mau hola me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i nā lāʻau hōʻemi i ke kuni. Eia nō naʻe, ʻo ka poʻe me ka maʻi koʻikoʻi a i ʻole ka poʻe immunocompromised hiki ke koi i kahi manawa kaʻawale lōʻihi.

I ka hopena, hiki ke ʻokoʻa ka lōʻihi o ka COVID-19 i ke kino mai kēlā me kēia kanaka. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā kānaka e hoʻāʻo maikaʻi i loko o nā lā mua ma hope o ka maʻi, hiki ke hoʻomau ka maʻi a hiki i ʻekolu mahina i kekahi mau hihia. Pono e hahai i ke alakaʻi ʻana o nā limahana mālama olakino a me nā luna olakino e pale aku i ka laha ʻana o ka maʻi, ʻoiai ma hope o ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi. E hoʻomau i ka ʻike, e noho palekana, a e hoʻomau i ka hana mua i kou olakino a me ka maikaʻi o ka poʻe a puni ʻoe.