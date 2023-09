Pehea ʻo LAMEA Laser Interferometers e hoʻololi nei i ka pilina pūnaewele

Pehea ʻo LAMEA Laser Interferometers e hoʻololi ai i ka hoʻohui ʻana i ka pūnaewele: kahi ʻikepili piha

ʻO nā laser interferometers mai ʻAmelika Latin, Middle East, a me ʻApelika (LAMEA) ke pāʻani nei i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻololi ʻana i ka pilina pūnaewele, kahi hoʻomohala e koʻikoʻi nui nei i kā mākou honua pili. ʻO ka ʻenehana, e hoʻohana ana i ka interference o ka māmā e ana i nā neʻe liʻiliʻi, nā hoʻololi ʻana i ka helu helu refractive, a me nā ʻano like ʻole o ka ʻili, ke hoʻohana ʻia nei e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka wikiwiki o ka pilina pūnaewele, e lawe mai ana i kahi hoʻololi paradigm i ke ala a mākou e komo ai a hoʻohana i ka pūnaewele. .

Hoʻomaka ka huakaʻi me ka ʻike kumu o nā interferometer laser. Ke hana nei kēia mau mea hana ma ke kumu o ka hoʻopili ʻana i ʻelua a ʻoi aku paha nā kukui kukui e hana i kahi ʻano hoʻohālikelike, hiki ke ana a nānā ʻia. ʻO kēia mana kūʻokoʻa e ana i ka pae nanometer e hana i nā interferometer laser i mea waiwai nui i nā noi ʻepekema a me nā ʻoihana.

ʻO ka hoʻololi ʻana mai nā ʻano kuʻuna o ka pili pūnaewele i nā ʻōnaehana hoʻokumu interferometer laser he lele i ka holomua ʻenehana. Ke hilinaʻi nei nā ʻōnaehana kuʻuna i nā uwea kino a me nā hawewe lekiō, hiki ke hoʻopili ʻia e nā kumu kaiapuni a me nā keakea kino. Ma ka lima ʻē aʻe, hoʻohana nā laser interferometers i ka māmā, ʻaʻole i maʻalahi i ia mau mea, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi pilina paʻa a hilinaʻi.

ʻO ka hoʻohana ʻana o LAMEA laser interferometers i ka pilina pūnaewele he mea hoʻololi pāʻani. Hoʻohana ʻia ka ʻenehana no ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili ma kahi lōʻihi i nā wikiwiki kiʻekiʻe, me ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka maikaʻi o ka hōʻailona. Loaʻa kēia ma ka hoʻopili ʻana i ka ʻikepili ma kahi kukuna laser, a laila hoʻouna ʻia ma o ka lewa a i ʻole ka lewa. Hoʻohana ka hopena e loaʻa i kahi interferometer laser e hoʻokaʻawale i ka ʻikepili mai ke kumu hoʻohālikelike i hana ʻia e ka kukuna laser e komo mai ana. ʻOi aku ka wikiwiki o kēia kaʻina hana ma mua o nā hana kuʻuna, e hāʻawi ana i nā wikiwiki hiki ke piʻi i nā terabits i kēlā me kēia kekona.

ʻO ka hopena o kēia hoʻololi ʻenehana he lōʻihi loa. ʻO ka mea hoʻokahi, hiki iā ia ke hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe e kū nei ma waena o nā kūlanakauhale a me nā kua'āina. Ma nā wahi he nui o LAMEA, ʻo ka nele o nā ʻōnaehana kino he mea pale nui i ka ʻike pūnaewele. Me nā ʻōnaehana laser interferometer-based, hiki ke hoʻopau ʻia kēia pale, no ka mea ʻaʻole lākou e koi i nā ʻōnaehana kino nui. 'O ia ho'i, hiki i nā wahi mamao a me nā wahi 'ole ke loa'a i kēia manawa ke komo i ka pūnaewele wikiwiki, e wehe ana i ka honua o nā manawa kūpono no ka ho'ona'auao, 'oihana, a me ka launa pū 'ana.

Eia kekahi, hiki i ka lawe ʻana i kēia ʻenehana ke hoʻonui nui i ka hana o nā kikowaena data, ʻo ia ka iwi kuamoʻo o ka pūnaewele. Ma ka hoʻohana ʻana i nā interferometer laser e hoʻouna i ka ʻikepili, hiki i nā kikowaena data ke hana i nā wikiwiki kiʻekiʻe, e hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o ka pūnaewele. He mea koʻikoʻi kēia i ka wā o ka ʻikepili nui a me ka hoʻopili ʻana i ke ao, kahi e piʻi mau ai ka noi no ka hoʻouna ʻikepili wikiwiki a hilinaʻi.

I ka hopena, ʻaʻole hoʻololi wale nā ​​interferometer laser LAMEA i ka pili pūnaewele, akā ke hoʻololi hou nei lākou i ka ʻāina kikohoʻe. Ma ka hāʻawi ʻana i ka hoʻopili pūnaewele kiʻekiʻe, hilinaʻi, a hiki ke ʻike ʻia, ke hoʻomākaukau nei lākou i ke ala no kahi honua kikohoʻe ʻoi aku ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei ka ʻenehana i ka ulu a oʻo, hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike i nā noi hou aʻe e hoʻololi hou i ko mākou ola kikohoʻe. He nani maoli ka wā e hiki mai ana o ka pilina pūnaewele, mahalo i ka hana groundbreaking i hana ʻia ma ke kahua o ka interferometry laser ma Latin America, Middle East, a me ʻApelika.