Pehea ʻo Walmart i ke kālā?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, he ikaika nui i ka ʻoihana kūʻai aku no nā makahiki he mau makahiki. ʻOiai ʻo ia kekahi o nā ʻoihana nui loa ma ka honua, he mea maʻamau ia e noʻonoʻo pehea e loaʻa kālā ai ʻo Walmart. E nānā pono kākou i ka hana kālā o ka hui a e ʻimi i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Ka hana kālā:

Ua ikaika ka hana kālā o Walmart i nā makahiki i hala iho nei. I kāna makahiki kālā hou loa, ua hōʻike ka hui i ka loaʻa kālā o $ 559 biliona, kahi hoʻonui o 6.7% i hoʻohālikelike ʻia i ka makahiki i hala. Hiki ke hoʻopili ʻia kēia ulu ʻana i nā kumu like ʻole, me ka kūʻai ʻana i ka e-commerce ikaika a me ka hoʻonui ʻana i nā wāwae wāwae i kā lākou mau hale kūʻai kino.

Eia kekahi, ua kū ka loaʻa kālā a Walmart no ka makahiki ma $14.9 biliona, e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻonui i ka loaʻa kālā. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa kālā mau o ka ʻoihana i kāna ʻano huahana ākea, nā kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hoʻokele waiwai hoʻolako.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka waiwai kūʻai o Walmart?

ʻO ke kumukūʻai kūʻai kūʻai e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. I kēia lā, ua kū ka nui o ka mākeke o Walmart ma kahi o $400 biliona, e lilo ana ia i kekahi o nā ʻoihana waiwai nui o ka honua.

2. Ehia halekuai o Walmart?

Hana ʻo Walmart i kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa. I kēia lā, ua ʻoi aku ka nui o nā hale kūʻai ma 11,500 ma waena o 27 mau ʻāina, me kāna mākeke home, ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

3. Pehea i hana ai ka ʻoihana e-kālepa o Walmart?

Ua hana nui ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kona noho e-commerce. Me ka loaʻa ʻana o ka mea kūʻai aku pūnaewele ʻo Jet.com ma 2016, ua hoʻolilo nui ka hui i kāna kahua pūnaewele. I nā makahiki i hala iho nei, ua ulu nui nā kūʻai e-commerce o Walmart, me ka piʻi ʻana o 79% i ka makahiki kālā hou loa.

4. He aha ka hopena o ka COVID-19 i ka waiwai kālā o Walmart?

Ua loaʻa i ka maʻi maʻi maʻi COVID-19 nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole hoʻi i ke kālā kālā a Walmart. ʻOiai ua ʻike ka ʻoihana i ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā mea pono a me nā mea kūʻai aku, ua kū pū kekahi i nā kumukūʻai hou e pili ana i nā hana palekana a me ka hoʻopau ʻana i nā kaulahao. Ma ka holoʻokoʻa, ua ikaika ka hana kālā o Walmart i kēia wā paʻakikī.

I ka hopena, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka ulu kālā, me ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā a me ka loaʻa kālā. ʻO kona hiki ke hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā makemake o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻopukapuka ʻana i ka e-commerce ua kōkua i kona kūleʻa. Ke ulu nei ka ʻāina kūʻai kūʻai, ʻaʻole kānalua ka hana kālā o Walmart i wahi koʻikoʻi o ka hoihoi no nā mea hoʻopukapuka a me nā mea nānā ʻoihana.