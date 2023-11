Pehea ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau COVID 2023?

Ke hoʻomau nei ka honua i ke kaua ʻana i ka maʻi maʻi COVID-19, ua koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kano i ka pale ʻana i ka laha o ka maʻi. Me ka hiki ʻana mai o ka makahiki 2023, nui ka poʻe e ʻimi e pili ana i ka pono o ka maʻi kano COVID i kēia māhele hou o ka hakakā ʻana i ka maʻi.

He aha ka lāʻau lapaʻau COVID 2023?

ʻO ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 e pili ana i ka hanauna hou o nā lāʻau lapaʻau i hoʻomohala kūikawā e pale i ka maʻi COVID-19. Ua hoʻomohala ʻia kēia mau lāʻau lapaʻau me ka hoʻohana ʻana i ka noiʻi holomua a me ka ʻenehana, e noʻonoʻo ana i nā ʻano like ʻole a me nā ʻano like ʻole o ka maʻi i puka mai i ka wā.

ʻO ka hopena o ke kano COVID 2023

ʻO ka hopena o ka maʻi maʻi COVID 2023 he kumuhana o ka noiʻi nui a me nā hoʻokolohua lapaʻau. Hōʻike ka ʻikepili mua ua hōʻike kēia mau lāʻau lapaʻau i ka nui o ka pono i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka hale hoʻokipa, a me ka make i hoʻokumu ʻia e COVID-19. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa paha ka hopena ma muli o nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino, a me ke ʻano kikoʻī o ka maʻi.

NPP

1. Pehea ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 e kūʻē i nā ʻano hou?

Ua hoʻolālā ʻia ka lāʻau lapaʻau COVID 2023 e pale aku i nā ʻano like ʻole o ka maʻi. ʻOiai e hoʻemi iki ʻia ka maikaʻi e kūʻē i kekahi mau ʻano like ʻole, ke hāʻawi mau nei nā lāʻau lapaʻau i ka pale koʻikoʻi mai ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa.

2. Pono anei nā pana hoʻoikaika me ka lāʻau lapaʻau COVID 2023?

Ke loiloi ʻia nei ka pono o nā pana booster me ka maʻi COVID 2023. I ka puka ʻana mai o nā ʻano hou a ua emi ka pale ʻana i ka manawa, hiki ke ʻōlelo ʻia nā pana booster e mālama i ka pale maikaʻi loa mai ka maʻi.

3. Hiki i ka ma'i ma'i COVID 2023 ke pale i ka lawe 'ana i ka ma'i ma'i?

ʻOiai ʻo ka pahuhopu nui o ka maʻi maʻi COVID 2023 ʻo ia ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi, hiki ke hōʻemi i ka lawe ʻana o ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hana pale e like me ke kāʻei ʻana i nā masks a me ka mālama ʻana i ka hele ʻana o ka nohona e hōʻemi i ka hopena o ka hoʻouna ʻana.

I ka hopena, ua hōʻike ka maʻi COVID 2023 i ka hoʻohiki maikaʻi ʻana i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka laha o ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi e noho hou me ka noiʻi hou a me nā ʻōlelo aʻoaʻo mai nā luna olakino e hōʻoia i ka palekana maikaʻi loa mai COVID-19.