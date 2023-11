Pehea ka maikaʻi o ka pana maʻi 2023?

Pehea ka hopena o ka Flu Shot 2023?

Ke hoʻokokoke mai nei ka wā maʻi maʻi, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā e loaʻa i kā lākou pana maʻi maʻi makahiki. Me ka hoʻomau ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, ua ʻike ʻia ke koʻikoʻi o ka pale ʻana iā ia iho mai nā maʻi hanu. Hiki ke ʻokoʻa ka hopena o ka pana maʻi i kēlā me kēia makahiki ma muli o ke ʻano loli mau o ka maʻi maʻi influenza. No laila, pehea ka hopena o ka pana maʻi no ka makahiki 2023?

Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hiki ke piʻi ka hopena o ka pana maʻi mai 40% a 60% i ka manawa i hāʻawi ʻia. ʻO ia hoʻi, ʻo ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau e hōʻemi nui i ka pilikia o ka loaʻa ʻana o ka maʻi maʻi a me ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona koʻikoʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he hiki ke ʻokoʻa ka hopena ma muli o nā kumu e like me ka makahiki, ke olakino holoʻokoʻa, a me ka hoʻokūkū ma waena o ke kano a me nā maʻi e kahe ana o ka maʻi.

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau?

A: ʻO ka pana maʻi maʻi, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka maʻi maʻi influenza, he lāʻau lapaʻau e kōkua i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi. Hāʻawi maʻamau ia i kēlā me kēia makahiki i kēlā me kēia kanaka e hōʻemi i ka pilikia o ka maʻi maʻi maʻi.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o ka pana flu?

A: Ke hana nei ka pana maʻi ma ka hoʻoulu ʻana i ka ʻōnaehana immune e hana i nā antibodies e kūʻē i ka maʻi maʻi maʻi maʻi. Kōkua kēia mau antibodies i ke kino e ʻike a hakakā i ka maʻi maʻi inā loaʻa iā ia.

Nīnau: Ua palekana anei ka pana pua?

A: ʻAe, ua manaʻo ʻia he palekana no ka hapa nui o nā kānaka. Hiki i nā hopena ʻaoʻao maʻamau ke komo i ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ke kuni haʻahaʻa, a me ka ʻeha ʻiʻo. Kakaʻikahi nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi.

Nīnau: ʻO wai ka mea pono e loaʻa i ka maʻi maʻi?

A: Manaʻo ka CDC i ka poʻe a pau i piha i ʻeono mahina a ʻoi aku ka nui o ka maʻi i ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka nui o ka poʻe i ʻoi aku ka nui o ka pilikia, e like me nā keiki liʻiliʻi, nā ʻelemakule, nā wahine hāpai, a me nā poʻe me kekahi mau maʻi olakino.

I ka hopena, ʻoiai ʻokoʻa ka hopena o ka pana ʻana o ka maʻi maʻi no ka makahiki 2023, he mea koʻikoʻi ia i ka pale ʻana i ka laha ʻana o ka maʻi maʻi influenza a hōʻemi i ka paʻakikī o nā hōʻailona. ʻO ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau ʻaʻole wale ia e pale iā ia iho akā kōkua pū kekahi i ka pale ʻana i nā heluna nāwaliwali. E hoʻomanaʻo e kūkākūkā me nā limahana mālama ola no ka ʻōlelo aʻoaʻo pilikino a noho ʻike e pili ana i nā ʻōlelo aʻoaʻo hou loa.