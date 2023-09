ʻO Dolby Atmos Music: Hoʻololi i ka ʻike leo

ʻO Dolby Atmos, i hoʻomohala ʻia e ka hui ʻenehana leo ʻo Dolby, ua lilo i mea hoʻololi pāʻani i ka ʻoihana leʻaleʻa. ʻIke mua ʻia no kona hoʻohana ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni a me nā hale kiʻiʻoniʻoni, ua hoʻonui ʻo Dolby Atmos i kona hiki i ka honua o ke mele, e hana ana i kahi ʻike leo kipi.

Ua wehewehe ʻo John Couling, ke poʻo o ka ʻāpana ʻoliʻoli o Dolby, ʻoi aku ka Dolby Atmos Music ma mua o ke ʻano stereo kuʻuna. ʻOiai hoʻohui ka stereo i nā mele a pau i nā kaila leo hema a ʻākau, lawe ʻo Dolby Atmos Music i kahi ala ʻē aʻe. Hoʻokaʻawale ia i nā mea kani a me nā leo like ʻole a hoʻoneʻe iā lākou ma waena a puni nā kahawai ʻelua, e hana ana i kahi leo immersive a ʻekolu-dimensional leo.

ʻOiai ua hoʻohui ʻia ʻo Dolby Atmos Music i nā huahana uila uila a me nā lawelawe streaming mele, ʻaʻole naʻe i hoʻohana nui ʻia e nā paepae media e like me nā hoʻolaha nūhou. Eia naʻe, pono e hōʻike i kāna mau pono i ka poʻe nānā.

Ma ka hoʻohana ʻana iā Dolby Atmos Music, hiki i nā mea hoʻolohe ke ʻike i ke mele me he mea lā aia lākou i loko o ka lumi me nā mea hoʻokani. ʻO nā neʻe ikaika o nā mea kani a me nā leo e hana i kahi manaʻo kiʻekiʻe o ke alo, e hoʻonui ai i ka ʻike hoʻolohe.

ʻO ka hoʻonui ʻana o Dolby Atmos i loko o ke ʻano mele e hōʻailona i kahi loli nui i ka ʻai ʻana i ka ʻike leo. Hoʻopuka ia i kahi pae o ka hohonu a me ka ʻike ākea i hiki ʻole ke loaʻa mua me nā ʻano stereo kuʻuna.

I ka loaʻa ʻana o Dolby Atmos Music i ka hoʻonui hou ʻana, manaʻo ʻia e hoʻololi i ka ʻoihana mele a hoʻololi i kā mākou ʻike a hauʻoli i ke mele. Me kona hiki ke hana i kahi leo immersive a enveloping, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Dolby Atmos Music e lilo i kumu hou no ka hana mele a me ka hoʻohana ʻana.

Sources:

- ʻO Dolby Atmos Music: https://www.dolby.com/music/

- Nīnauele "PBS NewsHour" me John Couling na Mike Cerre: [wehe ʻia ka URL kumu]