Pehea e mālama ai ʻo Walmart i kā lākou mea kūʻai?

I ka honua hoʻokūkū o ke kūʻai aku, ʻo ka lawelawe mea kūʻai aku ka mea nui. Ua kūkulu ʻo Walmart, kekahi o nā kaulahao kūʻai nui loa ma ka honua holoʻokoʻa, i kona kaulana i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi no kāna mau mea kūʻai. Me nā hale kūʻai 11,000 ma ka honua holoʻokoʻa, ua hoʻokō ka hui i nā hoʻolālā like ʻole e hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.

Lawelawe mea kūʻai mai:

Hoʻoikaika nui ʻo Walmart i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku, e aʻo ana i kāna poʻe limahana e launa aloha, ʻike, a kōkua. Ke kōkua nei i nā nīnau huahana a alakaʻi paha i nā mea kūʻai aku ma o ka hale kūʻai, manaʻo ʻia nā limahana ʻo Walmart e hāʻawi i ka lawelawe kiʻekiʻe. Manaʻo ka hui e lilo nā mea kūʻai hauʻoli i nā mea kūʻai kūpaʻa.

Loaʻa nā huahana:

Hoʻoikaika ʻo Walmart e mālama i kahi ākea o nā huahana e hoʻokō i nā pono like ʻole o kāna mea kūʻai. Mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole a me nā mea hale, makemake ke kanaka kūʻai nui e loaʻa nā mea āpau ma lalo o ka hale hoʻokahi. ʻO kēia kūpaʻa i ka loaʻa ʻana o ka huahana e hōʻoia i hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa ka mea e pono ai lākou me ka maʻalahi a me ka maikaʻi.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā:

ʻO kekahi o nā kumu kumu o Walmart ke hāʻawi nei i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā. Hoʻohana ka hui i kāna pūnaewele nui a me ka mana kūʻai e kūkākūkā i nā kumukūʻai hoʻokūkū me nā mea hoʻolako. Ma ka hāʻawi ʻana i nā koho kūpono, manaʻo ʻo Walmart e hana i nā mea kūʻai aku i hiki i nā mea kūʻai aku a pau, me ka nānā ʻole i kā lākou kālā.

NPP:

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i nā hoʻihoʻi a i ʻole nā ​​​​hoʻololi?

A: ʻAe, loaʻa iā Walmart kahi kulekele hoʻihoʻi maikaʻi i ka mea kūʻai aku. Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka hapa nui o nā mea i loko o 90 mau lā o ke kūʻai ʻana, no ka hoʻihoʻi a hoʻololi paha.

Nīnau: Kūlike ke kumu kūʻai ʻo Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i kahi hōʻoia hoʻohālikelike kumukūʻai. Inā ʻike ka mea kūʻai aku i ke kumu kūʻai haʻahaʻa i hoʻolaha ʻia ma kahi huahana like, e kūlike ʻo Walmart i kēlā kumukūʻai.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kahi papahana kūpaʻa?

A: ʻAe, he polokalamu kūpaʻa ko Walmart i kapa ʻia ʻo Walmart+. Loaʻa i ka poʻe kākau inoa nā pōmaikaʻi e like me ka hāʻawi manuahi ʻana, nā uku wahie, a me ke komo ʻana i nā kumukūʻai lālā.

Nīnau: Pehea e mālama ai ʻo Walmart i nā hoʻopiʻi kūʻai?

A: Manaʻo nui ʻo Walmart i nā hoʻopiʻi kūʻai aku a manaʻo e hoʻoholo koke iā lākou. Hiki i nā mea kūʻai ke kelepona aku i ke keʻena lawelawe o ka hale kūʻai a i ʻole ke kamaʻilio pū me kahi luna hale kūʻai e hoʻoponopono i nā pilikia.

I ka hopena, hoʻokumu mua ʻo Walmart i ka lawelawe mea kūʻai aku, loaʻa nā huahana, a me nā kumukūʻai kūpono e hana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi no kāna mau mea kūʻai. Me kāna pūnaewele nui a me kāna kūpaʻa i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i kahi huakaʻi kūʻai nui ma ka honua holoʻokoʻa.