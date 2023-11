Pehea ʻoe e kau ai i kahi laka ma kāu mau polokalamu?

I kēia au kikohoʻe, kahi i lilo ai nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, ua lilo ka pilikino a me ka palekana i mea hopohopo nui. Me ka hoʻonui nui ʻana o nā polokalamu ma kā mākou mau polokalamu, pono ia e pale i kā mākou ʻike pilikino mai ka prying eyes. ʻO kahi ala kūpono e hana ai i kēia, ʻo ke kau ʻana i kahi laka ma kā mākou mau polokalamu. Akā pehea e hiki ai iā mākou ke hoʻokō i kēia? E ʻimi kākou i kekahi mau ala a me nā nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i nā loka app.

Hanana 1: Nā Laka App i kūkulu ʻia

Nui nā smartphones i kēia manawa i lako me nā hiʻohiʻona laka app i kūkulu ʻia. Hāʻawi kēia mau hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa i kā lākou mau polokalamu me ka hoʻohana ʻana i kahi huaʻōlelo, PIN, kumu, a i ʻole biometric authentication e like me ka manamana lima a i ʻole ka ʻike maka. No ka hoʻā ʻana i kēia hiʻohiʻona, e hele i nā hoʻonohonoho o kāu kelepona, e ʻimi i ka koho laka app, a e hahai i nā ʻōlelo kuhikuhi e hoʻonohonoho i kāu ʻano laka i makemake ʻia.

Ke Kaʻina Hana 2: Nā Loka App ʻEkolu

Inā ʻaʻohe hiʻohiʻona laka app i kūkulu ʻia i kāu hāmeʻa a i ʻole makemake ʻoe i nā koho hana maʻamau ʻoi aku ka holomua, hiki iā ʻoe ke koho i nā locker app ʻaoʻao ʻekolu. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe e like me ka hūnā ʻana i nā kiʻi app, ka hūnā ʻana i nā pale laka, a me ka hopu ʻana i nā kiʻi o nā mea komo. E hoʻoiho wale i kahi laka polokalamu hilinaʻi mai ka hale kūʻai app o kāu kelepona, e hoʻokomo iā ia, a e hahai i nā kuhikuhi hoʻonohonoho.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke laka i nā polokalamu hoʻokahi a i ʻole ka hāmeʻa holoʻokoʻa wale nō?

A: Loaʻa nā koho ʻelua. Hiki iā ʻoe ke koho inā makemake ʻoe e hoʻopaʻa i nā polokalamu kikoʻī a laka paha i ka polokalamu holoʻokoʻa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻololi i ke ala laka ma hope o ka hoʻonohonoho ʻana?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻololi i ke ala laka i kēlā me kēia manawa. E hele wale i ka hoʻonohonoho laka app a koho i kāu ala laka makemake.

Nīnau: E pili ana nā laka app i ka hana o kaʻu mea hana?

A: Loaʻa ka hopena liʻiliʻi o nā laka app i ka hana o ka polokalamu. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻopau i nā lako polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i nā kumuwaiwai ʻē aʻe, hiki ke hoʻopilikia iki i ka hana.

Nīnau: Hiki ke kāpae ʻia nā laka app?

A: ʻOiai hāʻawi nā laka app i kahi ʻāpana palekana hou aʻe, ʻaʻole ia he naʻaupō. Hiki i nā kānaka paʻa ke ʻimi i nā ala e kāʻalo ai i nā laka app, ʻoiai inā loaʻa iā lākou ke komo kino i ka hāmeʻa. No laila, he mea koʻikoʻi ke koho ʻana i kahi ala paʻa ikaika a hoʻonui mau i nā ana palekana o kāu kelepona.

I ka hopena, ʻo ke kau ʻana i ka laka i kāu mau polokalamu he ala kūpono ia e pale ai i kāu ʻike pilikino a mālama i kāu pilikino. Inā ʻoe e koho e hoʻohana i nā laka polokalamu i kūkulu ʻia a i ʻole e koho i nā laka app ʻaoʻao ʻekolu, pono e noho makaʻala a hoʻohou mau i nā hiʻohiʻona palekana o kāu hāmeʻa e noho hoʻokahi kapuaʻi ma mua o nā mea hoʻoweliweli.