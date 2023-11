Pehea ʻoe e holoi ai i nā polokalamu Undeleteable ma Samsung?

Hiki ke hoʻopilikia ʻia nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia ma kekahi kelepona, me nā polokalamu Samsung. ʻO kēia mau noi i hoʻokomo mua ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware, lawe pinepine i kahi waihona waiwai a ʻaʻole hiki ke wehe maʻalahi. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ala e hiki ai iā ʻoe ke hoʻāʻo e holoi i kēia mau polokalamu paʻakikī a hoʻihoʻi hou i ka waiho ʻana o kāu kelepona.

ʻO kahi koho e hoʻopau i ka app. ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu e hūnā pono ʻia ia mai ka drawer app o kāu kelepona a pale iā ia mai ka holo ʻana ma ke kua. No ka hoʻopauʻana i kahi polokalamu ma kahi polokalamu Samsung, e hele i nā Settings, a laila Apps, a koho i ka polokalamu āu e makemake ai e hoʻopau. Mai laila, e kaomi i ke pihi Disable. E hoʻomanaʻo ʻo ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu hiki ke loaʻa ʻole kekahi mau hiʻohiʻona a i ʻole nā ​​​​hana.

Inā ʻaʻole lawa ka hoʻopau ʻana i ka polokalamu, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kahi polokalamu ʻaoʻao ʻekolu e wehe iā ia. Nui nā polokalamu i loaʻa ma ka Google Play Store e ʻōlelo nei hiki iā ia ke wehe i ka bloatware. Pono pinepine kēia mau polokalamu i ke komo ʻana i ke aʻa, ʻo ia hoʻi, pono ʻoe e loaʻa nā kuleana hoʻokele ma kāu kelepona. Eia naʻe, hiki i ka uhuki ʻana i kāu hāmeʻa ke hoʻopau i kāu palapala hōʻoia a hiki ke kumu i nā pilikia ʻē aʻe, no laila e hoʻomau me ka akahele.

ʻO kahi ala ʻē aʻe e holoi ai i nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻohana ʻia ma ka hoʻohana ʻana i ka Android Debug Bridge (ADB). ʻO ADB kahi mea hana laina kauoha e hiki ai iā ʻoe ke kamaʻilio me kāu kelepona Android mai kahi kamepiula. Ma ka hoʻohui ʻana i kāu kelepona Samsung i kahi kamepiula a me ka hoʻohana ʻana i nā kauoha ADB, hiki iā ʻoe ke wehe i nā polokalamu ʻōnaehana hiki ʻole ke wehe ʻia. Pono kēia kaʻina hana i kekahi ʻike loea a hiki ke pilikia inā ʻaʻole i hana pololei ʻia, no laila ua ʻōlelo ʻia no nā mea hoʻohana kiʻekiʻe.

Nīnau: He aha nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia?

A: ʻO nā polokalamu hiki ʻole ke holoi ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware, he mau noi i hoʻokomo mua ʻia ma nā kelepona hiki ʻole ke wehe maʻalahi ʻia e nā ala maʻamau.

Nīnau: No ke aha wau e makemake ai e holoi i nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia?

A: Lawe pinepine nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia i kahi waiho ʻana a holo paha ma ke kua, hiki ke hoʻopilikia i ka hana o ka polokalamu. ʻO ka wehe ʻana iā lākou hiki ke hoʻokuʻu i ka lewa a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke holoi i nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia me ka ʻole ʻana i kaʻu mea Samsung?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana i ka app ʻo ia ke ala maʻalahi loa e "hoʻopau" i kahi polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻole me ka ʻaʻa ʻole. Eia nō naʻe, ʻo ka wehe loa ʻana i ka app pono ke komo i ke aʻa a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā ala holomua e like me ADB.

Nīnau: He palekana paha ke aʻa i kaʻu mea Samsung?

A: ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i kāu kelepona hiki ke hoʻopau i kāu palapala hōʻoia a hiki ke hoʻopilikia i ka palekana a i ʻole ka pilikia. Manaʻo ʻia e noiʻi maikaʻi i nā pilikia a me nā pōmaikaʻi ma mua o ka hoʻomaka ʻana me ke aʻa.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka holoi ʻana i nā polokalamu hiki ʻole ke hoʻopau ʻia ma nā polokalamu Samsung hiki ke paʻakikī, aia nā ala i loaʻa e kiʻi hou i ka waiho ʻana o kāu kelepona. Inā hoʻopau ʻia ka app, hoʻohana ʻana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā kauoha ADB, he mea nui e kaupaona i nā pilikia a me nā pōmaikaʻi ma mua o ka hoʻāʻo ʻana i kekahi o kēia mau ʻano.