Pehea ʻoe e hana ai i kahi waihona huna ma iPhone?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo ka pilikino i mea hopohopo nui no nā mea hoʻohana kelepona. ʻO nā kiʻi pilikino paha, nā palapala koʻikoʻi, a i ʻole ka ʻike huna, makemake ka poʻe e hōʻoia i ka palekana a hūnā ʻia kā lākou ʻikepili mai ka nānā ʻana. Inā he mea hoʻohana iPhone ʻoe e ʻimi nei e hana i kahi waihona huna ma kāu kelepona, eia kahi alakaʻi i kēlā me kēia ʻanuʻu e kōkua iā ʻoe e hūnā i kāu mau faila.

1. E koho i kahi huna: E hoʻomaka ma ke koho ʻana i kahi kūpono ma kāu iPhone kahi āu e makemake ai e hana i ka waihona huna. Aia paha kēia i loko o kahi polokalamu e kū nei a i ʻole ma kāu pale home.

2. E hana i kahi waihona hou: E kaomi a paʻa i kekahi kiʻiona polokalamu ma kāu ʻaoʻao home a hiki i ka wā e hoʻomaka ai lākou e wiliwili. A laila, kauo i kekahi app ma luna o kekahi e hana i kahi waihona hou. Hāʻawi i ka waihona i kahi inoa ʻaʻole ia e hoʻohuoi.

3. E hoʻoneʻe i nā polokalamu i loko o ka waihona: I kēia manawa, e neʻe i nā polokalamu āu e makemake ai e hūnā i loko o ka waihona i hana hou ʻia. Hiki iā ʻoe ke hana i kēia ma ke kaomi ʻana a me ka paʻa ʻana i kahi kiʻiona app, a laila kauo iā ia i loko o ka waihona.

4. Hūnā i ka waihona: No ka hūnā ʻana i ka waihona mai ka nānā ʻana i nā maka, e hoʻoneʻe iā ia i kahi pale home lua a i ʻole ke kula kiʻekiʻe. Hiki iā ʻoe ke hana i kēia ma ke kauo ʻana i ka waihona ma ka ʻaoʻao ʻākau loa a i ʻole ka swiping hema a hiki i kahi i makemake ʻia.

Nīnau: Hiki i kekahi ke ʻike i kaʻu waihona huna?

A: ʻOiai hāʻawi kēia ʻano i kahi pae kumu o ka pilikino, ʻaʻole ia he naʻaupō. Hiki i nā mea hoʻohana Savvy ke ʻimi i ka waihona huna ma ka ʻimi ʻana i kāu kelepona a i ʻole ka hoʻohana ʻana i kekahi mau polokalamu ʻaoʻao ʻekolu.

Nīnau: Hiki iaʻu ke pale i ka ʻōlelo huna i ka waihona huna?

A: ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole hāʻawi ʻo iOS i kahi hiʻohiʻona i kūkulu ʻia i nā waihona mālama huna. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu mai ka App Store e hāʻawi i nā ana palekana hou aʻe.

Nīnau: E pili ana ka hūnā ʻana i nā polokalamu i kā lākou hana?

A: ʻAʻole, ʻaʻole pili ka hūnā ʻana i nā polokalamu i loko o kahi waihona i kā lākou hana. Hiki iā ʻoe ke komo a hoʻohana iā lākou e like me kāu e hana mau ai.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu maʻalahi, hiki iā ʻoe ke hana i kahi waihona huna ma kāu iPhone a hoʻohui i kahi papa o ka pilikino i kāu ʻikepili pilikino. Eia nō naʻe, pono e hoʻomanaʻo ʻaʻole paʻakikī kēia ʻano hana, a inā loaʻa iā ʻoe ka ʻike koʻikoʻi, pono e ʻimi i nā koho palekana ʻoi aku ka ikaika.