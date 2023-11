Pehea ʻoe e nānā ai i ka mea e holo nei ma hope?

I ke ao kikohoʻe wikiwiki o kēia mau lā, ʻaʻole ia he mea maʻamau ka loaʻa ʻana o nā polokalamu he nui i kā mākou mau polokalamu i ka manawa like ma hope. ʻOiai hiki ke maʻalahi kēia, hiki ke alakaʻi i nā pilikia hana a i ʻole nā ​​pilikia pilikino. No laila, pehea e hiki ai iā ʻoe ke nānā i ka mea e holo nei ma ke kua i kāu kelepona? E ʻike kākou.

Ke nānā nei i nā kaʻina hana ma Windows:

Ma Windows, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka Task Manager e ʻike i nā kaʻina hana e holo nei ma hope. E kaomi wale iā Ctrl + Shift + Esc a i ʻole kaomi ʻākau ma ka papa hana a koho i ka "Task Manager." Ma ka puka makani Task Manager, hoʻokele i ka "Processes" a i ʻole "Details" tab e nānā i ka papa inoa o nā kaʻina holo. Maʻaneʻi, hiki iā ʻoe ke ʻike i nā noi pōloli waiwai a i ʻole nā ​​hana kānalua.

Ke nānā nei i nā kaʻina hana ma macOS:

Ma ka macOS, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka Activity Monitor e nānā i nā kaʻina holo. No ke komo ʻana iā ia, wehe i ka waihona "Applications", a laila hele i "Utilities" a hoʻomaka i ka "Activity Monitor." Ma ka puka makani Activity Monitor, e kaomi i ka "CPU" a i ʻole "Memory" e ʻike i ka papa inoa o nā kaʻina hana. ʻAe kēia iā ʻoe e nānā i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai a ʻike i nā pilikia e hiki mai ana.

Ke nānā nei i nā kaʻina hana ma Android:

Ma nā polokalamu Android, ʻokoʻa paha ke kaʻina hana ma muli o ke kikowaena maʻamau o ka mea hana. Eia naʻe, loaʻa i ka hapa nui o nā polokalamu Android kahi polokalamu "Settings" i kūkulu ʻia. E wehe i ka app "Settings", a laila hoʻokele i "Apps" a i ʻole "Applications." Maʻaneʻi, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu i hoʻokomo ʻia, me nā mea e holo ana ma hope. E kaomi ma luna o kahi polokalamu e ʻike i kāna mau kikoʻī a hoʻōki iā ia inā pono.

Ke nānā nei i nā kaʻina hana ma iOS:

Ma nā polokalamu iOS, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke nānā pololei i nā kaʻina holo e like me nā paepae ʻē aʻe. Eia naʻe, hiki iā ʻoe ke nānā i nā polokalamu i hana ʻia i kēia manawa. Kaomi ʻelua i ka pihi home (a i ʻole e swipe i luna mai lalo ma nā polokalamu me ka ʻole o ka pihi home) no ke komo ʻana i ka mea hoʻololi. Maʻaneʻi, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu i hoʻohana hou ʻia, e hōʻike ana i nā mea e holo ana ma hope.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: He aha nā kaʻina hana hope?

A: ʻO nā kaʻina hana hope e pili ana i nā noi a i ʻole nā ​​​​hana e holo nei ma kāu kelepona me ka hoʻohana ʻole ʻia a ʻike ʻole ʻia paha ma ka pale. Hiki iā lākou ke hoʻokomo i nā kaʻina hana ʻōnaehana, nā polokalamu e holo ana ma ke kua, a i ʻole nā ​​lawelawe e hoʻomau nei i ka hana ʻoiai ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana ia mau mea.

Nīnau: No ke aha au e nānā ai i ka mea e holo ana ma hope?

A: ʻO ka nānā ʻana i nā kaʻina holo e hiki ke kōkua iā ʻoe e ʻike i nā polokalamu koʻikoʻi waiwai e hoʻolōʻihi ana i kāu hāmeʻa a i ʻole e hoʻoheheʻe i kāna pākaukau. Hiki iā ia ke kōkua iā ʻoe e hōʻoia i ka holo ʻole ʻana o nā polokalamu kānalua a makemake ʻole paha ma ke kua, hiki ke hoʻololi i kou pilikino a palekana paha.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki i nā kaʻina hana hope?

A: ʻOiai hiki iā ʻoe ke hoʻōki i kekahi mau kaʻina hana hope, he mea nui e hoʻomaopopo he pono kekahi mau kaʻina hana no kāu hāmeʻa e hana pono. ʻO ka hoʻōki ʻana i nā kaʻina hana koʻikoʻi hiki ke hoʻopilikia a hoʻopau paha i ka hana maʻamau o kāu hāmeʻa. Manaʻo ʻia e hoʻōki wale i nā kaʻina hana āu i kamaʻāina ai a i ʻole nā ​​​​mea e hoʻopilikia ai.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i ka mea e holo nei ma hope o kāu kelepona hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāna hana a hōʻoia i kou pilikino a me ka palekana. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kūpono a me ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu i hōʻike ʻia ma luna nei, hiki iā ʻoe ke nānā maʻalahi a hoʻokele i nā kaʻina holo ʻana ma nā kahua like ʻole.