Pehea wau e hooki ai i kaʻu mau polokalamu mai ka pau ʻana o koʻu pākaukau?

I kēia ao wikiwiki wikiwiki, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Mai ka pāpili kaiaulu a hiki i nā mea hana huahana, hilinaʻi nui mākou i nā polokalamu like ʻole e hoʻomau i ka pilina a hoʻokō i nā mea. Eia nō naʻe, ʻo kekahi o ka hoʻonāukiuki maʻamau o nā mea hoʻohana kelepona ʻo ia ka hoʻokahe wikiwiki ʻana o ke ola pākaukau o kā lākou hāmeʻa. No laila, pehea ʻoe e pale ai i kāu mau polokalamu mai ka hoʻoheheʻe ʻana i kāu pākaukau? E ʻimi kākou i kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hoʻopunipuni.

1. E nānā i kāu hoʻohana ʻana i ka pākaukau: E hoʻomaka me ka ʻike ʻana i nā polokalamu e hoʻohana nui ana i ka mana. Loaʻa i ka hapa nui o nā smartphones kahi hiʻohiʻona i kūkulu ʻia e hiki ai iā ʻoe ke nānā i nā helu hoʻohana pākaukau. E kōkua kēia iā ʻoe e hoʻomaopopo i nā polokalamu ke kumu nui ma hope o ke kahe pākaukau.

2. Pani i nā polokalamu i hoʻohana ʻole ʻia: Nui nā mea hoʻohana e haʻalele i nā polokalamu he nui e holo ana ma ke kua, me ka ʻike ʻole e hoʻokahe i kā lākou pākaukau. E hana maʻa i ka pani ʻana i nā polokalamu āu e hoʻohana ʻole nei. Hiki i kēia hana maʻalahi ke hoʻolōʻihi i kou ola pākaukau.

3. Hoʻoponopono i nā hoʻonohonoho polokalamu: Loaʻa i kekahi mau polokalamu nā hoʻonohonoho e hiki ai iā ʻoe ke hoʻonui i kā lākou hoʻohana mana. No ka laʻana, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i ka hōʻano hou ʻana a i ʻole e hōʻemi i ke alapine o nā leka hoʻomaopopo. E ʻimi i nā hoʻonohonoho o kāu mau polokalamu i hoʻohana pinepine ʻia a hana i nā hoʻololi e like me ia.

4. E ho'ā i ke 'ano ho'ōla pākaukau: Hāʻawi ka hapa nui o nā smartphones i kahi ʻano mālama pākaukau e kaupalena ana i ka hana hope a hoʻemi i ka hana e mālama i ka mana. E hoʻā i kēia ʻano i ka wā e haʻahaʻa ana kāu pākaukau a i ʻole ʻoe e ʻike ʻaʻole hiki iā ʻoe ke komo i kahi loina no kahi manawa lōʻihi.

5. Hoʻohou i kāu mau polokalamu: Hoʻokuʻu pinepine nā mea hoʻomohala i nā mea hou e hoʻomaikaʻi i ka hana app a hoʻoponopono i nā pōpoki. Hiki i kēia mau mea hou ke hoʻokomo i nā loiloi no ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka pākaukau. ʻO ka mālama ʻana i kāu mau polokalamu i kēia manawa e hōʻoia ʻoe e pōmaikaʻi ana i nā hoʻomaikaʻi hou loa.

NPP:

Nīnau: He aha ka hōʻano hou?

A: ʻO ka hōʻano hou ʻana he hiʻohiʻona e hiki ai i nā polokalamu ke hoʻonui i kā lākou ʻike ma ke kua, ʻoiai ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana iā lākou. ʻOiai hiki ke maʻalahi, hiki iā ia ke hāʻawi i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pākaukau.

Nīnau: E mālama anei ka pani ʻana i nā polokalamu ma ke kua i ka pākaukau?

A: ʻAe, ʻo ka pani ʻana i nā polokalamu i hoʻohana ʻole ʻia ma ke kua e hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau. Ke holo nei nā polokalamu ma ke kua, e hoʻomau paha lākou i ka hoʻopau ʻana i ka mana, ʻoiai inā e hana ana lākou i nā hana a i ʻole nā ​​​​mea hōʻoluʻolu.

Nīnau: Pono anei au e hoʻōki i nā polokalamu e mālama i ka pākaukau?

A: ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i nā polokalamu ke ʻole ka hana hewa ʻana a i ʻole ke kumu o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pākaukau. Loaʻa i ka hapa nui o nā smartphones hou nā ʻōnaehana hoʻokele app pono e hoʻokele maʻalahi i nā kaʻina hana hope a me ka hoʻohana ʻana i ka mana.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu maʻalahi a me ka noʻonoʻo ʻana i kāu hoʻohana ʻana i kāu app, hiki iā ʻoe ke hōʻemi pono i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka pākaukau i hana ʻia e nā polokalamu. E hauʻoli i ke ola pākaukau ʻoi aku ka lōʻihi a e hoʻomāhuahua i kāu ʻike kelepona!