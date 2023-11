Pehea wau e ʻike ai i nā polokalamu e holo nei ma ke kua ma kaʻu Android?

I kēia ao wikiwiki wikiwiki, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka huahana. Me ka hoʻonui nui ʻana o nā polokalamu i loaʻa no ka hoʻoiho ʻana, pono e ʻike i nā polokalamu e holo nei ma hope o kāu kelepona Android. Akā pehea e hiki ai iā ʻoe ke mālama i kēia mau polokalamu a hōʻoia ʻaʻole lākou e hoʻopau i kāu pākaukau a i ʻole e hoʻohana i nā kumuwaiwai waiwai?

No ka ʻike ʻana i nā polokalamu e holo nei ma ke kua i kāu Android, e hahai i kēia mau ʻanuʻu maʻalahi:

1. E wehe i ka "Settings" app ma kāu kelepona Android.

2. E kaomi i lalo a kaomi ma luna o "Apps" a i ʻole "Applications," ma muli o kāu kelepona.

3. Maʻaneʻi, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu āpau i kau ʻia ma kāu kelepona.

4. E nānā i ke koho e ʻōlelo nei "E holo ana" a i ʻole "Nā lawelawe holo ʻana" a paʻi iā ia.

5. E ʻike ʻoe i ka papa inoa o nā polokalamu āpau e holo nei ma hope.

Ma ke komo ʻana i kēia papa inoa, hiki iā ʻoe ke ʻike i nā polokalamu e holo nei a hoʻopau i nā kumuwaiwai ma kāu kelepona. Hiki ke hoʻohana pono kēia ʻike inā ʻike ʻoe e holo mālie ana kāu hāmeʻa ma mua o ka mea maʻamau a i ʻole ke kahe wikiwiki ʻana o kāu pākaukau.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka holo ʻana o kahi polokalamu ma hope?

A: Ke holo nei kekahi polokalamu ma ke kua, ʻo ia ke ʻano o ka hana a me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ʻōnaehana, ʻoiai inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana. ʻAe kēia i nā polokalamu e hana i nā hana e like me ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo a i ʻole ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili ma ke kua.

Nīnau: Hiki iaʻu ke pani i nā polokalamu e holo ana ma ke kua?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke pani i nā polokalamu e holo ana ma hope e hoʻokuʻu i nā kumuwaiwai ʻōnaehana a hoʻomaikaʻi i ka hana. No ka hana ʻana i kēia, e hoʻoheheʻe wale i ka app mai ka pale a i ʻole e kaomi i ke pihi "X", ma muli o kāu kelepona.

Nīnau: E mālama anei ka pani ʻana i nā polokalamu e holo ana ma ke kua i ke ola pākaukau?

A: ʻO ka pani ʻana i nā polokalamu e holo ana ma ke kua e hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau, ʻoi aku ka nui inā he kumu waiwai nā polokalamu. Eia naʻe, hiki i kekahi mau polokalamu ke hoʻomaka hou i ke kua, no laila pono e nānā mau iā lākou.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i nā polokalamu e holo ana ma ke kua i kāu kelepona Android hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻonui i ka hana a hoʻonui i ke ola pākaukau. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu maʻalahi i hōʻike ʻia ma luna, hiki iā ʻoe ke mālama maʻalahi i kēia mau polokalamu a hōʻoia ʻaʻole lākou e hoʻopilikia i ka hana o kāu kelepona.