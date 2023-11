Pehea wau e kaupalena ai i hoʻokahi polokalamu ma Android?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, e hāʻawi ana i kahi plethora o nā noi e hoʻokō i kā mākou mau pono like ʻole. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa ke makemake mākou e kaupalena i ka hoʻohana ʻana i kekahi app, no mākou iho a i ʻole kekahi. ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka manawa pale, pale i ke komo ʻana i ka ʻike koʻikoʻi, a mālama paha i ka huahana, hāʻawi ʻo Android i nā koho e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kēia. E ʻimi pehea e hiki ai iā ʻoe ke kaupalena i hoʻokahi polokalamu ma kāu kelepona Android.

Kāohi App

Hāʻawi ka Android i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "App Restrictions" e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomalu i ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu kikoʻī. No ke kiʻi ʻana i kēia hiʻohiʻona, e hele i nā ʻōkuhi> Nā polokalamu a me nā leka hoʻomaopopo> Kiʻekiʻe> Loaʻa i ka polokalamu kūikawā> Nā palena app. Mai ʻaneʻi, hiki iā ʻoe ke koho i ka app āu e makemake ai e kaohi a koho i nā palena i makemake ʻia, e like me ke kāohi ʻana i ke komo ʻana i ka app holoʻokoʻa a i ʻole ka palena ʻana i kona hoʻohana ʻana i kekahi mau manawa.

Nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu

Inā makemake ʻoe i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a i ʻole ka mana hou aʻe ma luna o nā kaohi app, hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i loaʻa ma ka Google Play Store. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā ʻano hana like ʻole, e like me nā manawa app, nā kānana maʻiʻo, a me nā mana makua. ʻO kekahi mau koho kaulana ʻo AppBlock, Norton App Lock, a me ka Time Screen.

NPP

Nīnau: He aha ka palena o ka app?

ʻO ka palena o ka app e pili ana i ka hiki ke hoʻomalu a i ʻole ka hoʻohana ʻana i kahi noi kikoʻī ma kahi polokalamu Android. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻonohonoho i nā palena ma ke komo ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka app.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kaohi i ke komo ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana?

Ma ka maʻamau, ʻaʻole hāʻawi ʻo Android i ke koho e kaupalena i ke komo ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana. Eia naʻe, hiki i kekahi mau polokalamu ʻaoʻao ʻekolu ke hāʻawi i kēia hana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kaupalena i ke komo ʻana i nā polokalamu ma muli o ka manawa?

ʻAe, ʻo nā hiʻohiʻona kaohi i kūkulu ʻia a me kekahi mau polokalamu ʻaoʻao ʻekolu e ʻae iā ʻoe e hoʻonohonoho i nā palena manawa i ka hoʻohana ʻana i ka app. Hiki ke hoʻohana pono kēia no ka mālama ʻana i ka manawa pale a i ʻole ka palena ʻana i ke komo ʻana i nā hola kikoʻī.

I ka hopena, inā makemake ʻoe e kaupalena i kāu hoʻohana ponoʻī ʻana a i ʻole ka hoʻokele ʻana no kekahi, hāʻawi ʻo Android i nā koho like ʻole e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kēia. Mai nā hiʻohiʻona kaohi ʻana o ka app i kūkulu ʻia i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu, hiki iā ʻoe ke hoʻololi maʻalahi i ke komo ʻana a me ka hoʻohana ʻana e like me kāu makemake. No laila, e hoʻomalu i kāu kelepona Android a e hoʻomāhuahua i kona hiki!