Pehea wau e kaohi ai i nā polokalamu mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, kahi i lilo ai nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, ua lilo ka hoʻohana ʻikepili i mea hopohopo nui no nā mea hoʻohana he nui. Me nā polokalamu he nui e holo mau ana ma ke kua, he maʻalahi ke hoʻopau me ka ʻike ʻole i ka nui o ka ʻikepili, e alakaʻi ana i nā uku i manaʻo ʻole ʻia a i ʻole kahi pili pūnaewele lohi. ʻO ka mea pōmaikaʻi, aia nā ala e kāohi ai i nā polokalamu mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili nui, e ʻae iā ʻoe e loaʻa hou ka mana ma luna o kāu hoʻohana ʻana i kāu ʻikepili paʻa.

Hoʻomaopopo i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili:

Ma mua o ka luʻu ʻana i nā ʻano o ke kaohi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili app, pono e hoʻomaopopo i kekahi mau huaʻōlelo koʻikoʻi. ʻO ka ʻikepili kelepona pili i ka pilina pūnaewele i hāʻawi ʻia e kāu pūnaewele kelepona, ʻoiai ʻo Wi-Fi kahi pūnaewele uea ʻole e hiki ai i nā polokalamu ke hoʻopili i ka pūnaewele me ka hoʻohana ʻole ʻana i ka ʻikepili kelepona. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili e pili ana i ka nui o ka ʻikepili i hoʻopau ʻia e kāu hāmeʻa i ka wā e hana ana i nā hana like ʻole, e like me ka nānā ʻana i ka pūnaewele, kahe ʻana i nā wikiō, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu.

Nā ala e kaupalena ai i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili app:

1. Hoʻopau i ka ʻikepili hope: Nui nā polokalamu e hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana ia mau mea. No ka pale ʻana i kēia, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i ka ʻikepili hope no nā polokalamu kikoʻī. Ma nā polokalamu Android, e hele i nā ʻōkuhi > Apps > [App Name] > Hoʻohana ʻikepili > Hoʻopaʻa i ka ʻikepili hope o ka app. Ma nā polokalamu iOS, e hele i ka Settings> Cellular> [App Name] a hoʻololi i ka "Background App Refresh."

2. E kaupalena i ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili app: Hāʻawi nā polokalamu ʻelua a me IOS i nā koho e kaupalena i ke komo ʻana o kahi polokalamu i ka ʻikepili kelepona. Ma ka Android, e hele i ka Settings > Apps > [App Name] > Data ho'ohana > Ho'opa'a i ka ho'ohana 'ikepili app. Ma IOS, e hele i Settings> Cellular> [App Name] a hoʻololi i ka "Cellular Data."

3. E hoʻohana i ka Wi-Fi i nā manawa e hiki ai: ʻO ka hoʻohui ʻana i nā pūnaewele Wi-Fi ma mua o ka hilinaʻi ʻana i ka ʻikepili kelepona hiki ke hōʻemi nui i kāu hoʻohana ʻana i ka ʻikepili. E hōʻoia i ka hoʻopili ʻokoʻa ʻana o kāu kelepona i nā pūnaewele Wi-Fi hilinaʻi ke loaʻa.

NPP:

Nīnau: E pili ana anei ke kaohi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili app i ka hana app?

A: ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili app hiki ke kaupalena i kekahi mau hiʻohiʻona e koi ai i kahi pilina pūnaewele, e like me ka hoʻolaha ʻana i ka manawa maoli a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻikepili ma nā polokalamu.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā polokalamu ke kaupalena au i kā lākou hoʻohana ʻikepili?

A: ʻAe, hiki nō iā ʻoe ke hoʻohana i nā polokalamu, akā hiki ke kaupalena ʻia ka hana a i ʻole ke koi ʻana i kahi pilina Wi-Fi.

Nīnau: E mālama anei ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili app i ke ola pākaukau?

A: ʻAe, ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ʻikepili, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka mana pākaukau, e alakaʻi ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola pākaukau.

I ka hopena, ʻo ka mālama ʻana i ka hoʻohana ʻana i kāu ʻikepili app he mea koʻikoʻi e pale aku i nā uku i manaʻo ʻole ʻia a mālama i kahi ʻike pūnaewele maʻalahi. Ma ka hahai ʻana i nā ʻano hana i ʻōlelo ʻia ma luna, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa pono i nā polokalamu mai ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili nui a hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana i kāu hoʻolālā data mobile.