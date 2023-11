Pehea wau e ho'ōki mau ai i ka holo ʻana o nā polokalamu ma ke kua?

Ua ʻike paha ʻoe ma hope o ka pani ʻana i kahi polokalamu ma kāu kelepona paʻa, hoʻomau ka holo ʻana ma ke kua, e hoʻopau ana i ke ola pākaukau makamae a lohi i kāu kelepona? Inā luhi ʻoe i kēia pilikia, loaʻa iā mākou kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo e kōkua iā ʻoe e hoʻōki mau i ka holo ʻana o nā polokalamu ma hope.

ʻO ka mea mua, e hoʻomaopopo kākou i ke ʻano o ka holo ʻana o kahi polokalamu ma hope. Ke wehe ʻoe i kahi polokalamu ma kāu hāmeʻa, hoʻomau ʻo ia i ka hana ʻoiai ke hoʻololi ʻoe i kahi polokalamu ʻē aʻe a laka paha i kāu pale. ʻAe kēia i nā polokalamu e hana i nā hana e like me ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo, ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili, a i ʻole ke pāʻani mele. ʻOiai he mea pono kēia no kekahi mau polokalamu, hiki iā ia ke hoʻokahe i kāu pākaukau a pili i ka hana o kāu kelepona.

No ka hooki ʻana i nā polokalamu mai ka holo ʻana ma ke kua, hiki iā ʻoe ke hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. Ma nā polokalamu Android:

- E hele i "Settings" a koho i "Apps" a i ʻole "Applications."

- E koho i ka app āu e makemake ai e hoʻokele a paʻi iā ia.

- E ʻimi i ke koho "Battery" a i ʻole "Battery optimization".

- E koho i ka "Mai hoʻonui" a i ʻole "E hoʻohana i ka pākaukau" a hoʻopau iā ia no ka app i koho ʻia.

2. Ma nā polokalamu iOS:

- E hele i "Settings" a koho "General."

- Kaomi ma ka "Background App Refresh."

- Hoʻopau i ka hoʻololi hoʻololi no ka app āu e makemake ai e hooki i ka holo ʻana ma ke kua.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu, hiki iā ʻoe ke pale i ka holo ʻana o nā polokalamu ma ke kua a mālama i nā kumuwaiwai o kāu kelepona. Eia nō naʻe, e hoʻomanaʻo e koi ana paha kekahi mau polokalamu i ka hana hope e hana pono ai, e like me ka memo a i ʻole nā ​​polokalamu hoʻokele.

NPP:

Nīnau: E hoʻopau anei nā polokalamu i ka holo ʻana ma ke kua i kā lākou hana?

A: I ka nui o nā hihia, ʻaʻole e hoʻopilikia i kā lākou hana nui ke kāpae ʻana i nā polokalamu mai ka holo ʻana i ke kua. Eia nō naʻe, makemake paha kekahi mau polokalamu i ka hana hope no nā hiʻohiʻona kikoʻī e hana pono.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki i nā polokalamu āpau mai ka holo ʻana ma ke kua i ka manawa hoʻokahi?

A: ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻohe hoʻonohonoho honua e hoʻōki i nā polokalamu āpau mai ka holo ʻana ma ke kua i ka manawa like. Pono ʻoe e hoʻokele pākahi i nā hoʻonohonoho hana hope o kēlā me kēia app.

Nīnau: E hoʻomaikaʻi anei ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu mai ka holo ʻana i ke kua i ka hana o kaʻu hāmeʻa?

A: ʻAe, ʻo ka hoʻōki ʻana i nā polokalamu pono ʻole mai ka holo ʻana ma ke kua e hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana o kāu hāmeʻa ma o ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana waiwai a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻomanaʻo.

I ka hopena, ʻo ka mālama ʻana i nā polokalamu e holo ana ma ke kua e hiki ke hoʻonui nui i kāu ʻike kelepona. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu i hāʻawi ʻia, hiki iā ʻoe ke hoʻōki mau i nā polokalamu mai ka holo ʻana i ke kua, mālama i ke ola pākaukau a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa.