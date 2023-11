Pehea wau e holoi mau ai i nā polokalamu mai kaʻu mau kūʻai ʻana ma app?

Pehea wau e holoi mau ai i nā polokalamu mai kaʻu mau kūʻai i-app?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, hāʻawi iā mākou i kahi plethora o nā noi e hoʻomaikaʻi i kā mākou mau hana maʻamau. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o kā mākou mau hōʻiliʻili app, ʻike paha mākou iā mākou iho e pono e wehe a wehe i nā polokalamu a mākou i hoʻohana ʻole ai a kūʻai ʻia paha ma o nā kūʻai ʻana i loko o ka app. Akā pehea e hiki ai iā mākou ke holoi mau i kēia mau polokalamu mai kā mākou mau polokalamu? E ʻike kākou.

No ka hoʻomaka ʻana, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa ma waena o ka holoi ʻana i kahi polokalamu a me ka holoi ʻana i nā mea kūʻai i-app. Ke holoi ʻoe i kahi polokalamu, wehe ʻia ia mai kāu hāmeʻa, e hoʻokuʻu ana i kahi waihona. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻopili ʻia nā kūʻai ʻana i loko o ka app, e like me nā hiʻohiʻona hou a i ʻole ka ʻike, i kāu moʻokāki.

No ka holoi mau ʻana i nā kūʻai ʻana i loko o ka app, pono ʻoe e hahai i kekahi mau ʻanuʻu. ʻO ka mea mua, wehe i ka hale kūʻai app pili me kāu kelepona, e like me ka Apple App Store a i ʻole Google Play Store. A laila, hoʻokele i kāu hoʻonohonoho moʻokāki, e ʻike pinepine ʻia ma ka ʻaoʻao ʻākau ʻākau o ka pale. Mai laila mai, koho i "Kuai" a i ʻole "My Apps & Games" e nānā i kahi papa inoa o kāu mau polokalamu i hoʻoiho ʻia.

Ke loaʻa ʻoe i ka app āu e makemake ai e wehe i nā kūʻai ʻana i loko o ka app, e kaomi iā ia e komo i kāna mau kikoʻī. E ʻimi i kahi koho e hiki ai iā ʻoe ke hoʻokele a wehe paha i nā kūʻai i-app. Hiki ke ʻokoʻa kēia koho ma muli o ka hale kūʻai app a me ka app ponoʻī. E hāhai i nā ʻōkuhi no ka holoi mau ʻana i nā kūʻai i-app e pili ana me ka app.

NPP:

Nīnau: E pili ana anei ka holoi ʻana i nā kūʻai ʻana i loko o ka polokalamu i koʻu hiki ke hoʻohana i ka app?

A: ʻO ka holoi ʻana i nā kūʻai i-app e wehe wale i nā hiʻohiʻona hou a i ʻole nā ​​​​mea āu i kūʻai ai. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka app, akā me ka ʻole o nā pōmaikaʻi o nā kūʻai i wehe ʻia.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa ka uku no nā kūʻai i-app i holoi ʻia?

A: ʻOkoʻa nā kulekele hoʻihoʻi no nā kūʻai i-app ma muli o ka hale kūʻai app a me ka mea hoʻomohala o ka app. Manaʻo ʻia e nānā i ke kulekele hoihoi ma mua o ka hana ʻana i kekahi kūʻai.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻoiho hou i nā kūʻai i-app i holoi ʻia?

A: Ma ka hapanui o nā hihia, hiki iā ʻoe ke hoʻoiho hou i nā mea kūʻai i-app i holoi ʻia me ka ʻole o nā uku hou. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki kēia i nā polokalamu āpau, no laila ʻoi aku ka maikaʻi e nānā me ka hale kūʻai app a i ʻole ka mea hoʻomohala o ka app.

I ka hopena, ʻo ka holoi mau ʻana i nā polokalamu mai kāu kūʻai ʻana i loko o ka app pono e hoʻokele i ka hale kūʻai app o kāu kelepona a me ka mālama ʻana i kāu hoʻonohonoho moʻokāki. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu kūpono, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i kāu hāmeʻa a wehe i nā mea kūʻai i-app makemake ʻole, hoʻokuʻu i kahi ākea a hoʻomāmā i kāu hōʻiliʻili app.