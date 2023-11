Pehea wau e holoi mau ai i kahi polokalamu mai kaʻu iPhone a me kāna ʻikepili?

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, ua lilo kā mākou smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka huahana. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o kā mākou hōʻiliʻili app, makemake paha mākou e hoʻopau i kā mākou mau polokalamu ma ka holoi mau ʻana i nā polokalamu pono ʻole a me kā lākou ʻikepili pili. Inā ʻoe e noʻonoʻo pehea e hana ai i kēia ma kāu iPhone, e heluhelu no kahi alakaʻi i kēlā me kēia ʻanuʻu.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa ma waena o ka holoi ʻana i kahi app a me ka hoʻouka ʻana. Ke holoi ʻoe i kahi polokalamu, wehe ʻoe iā ia mai kāu kelepona holoʻokoʻa, me kāna ʻikepili āpau. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka wehe ʻana i kahi app e wehe i ka app ponoʻī akā mālama mau i kāna ʻikepili, e ʻae iā ʻoe e hoʻouka hou iā ia ma hope me ka nalowale ʻole o kekahi ʻike.

No ka holoi mau ʻana i kahi polokalamu mai kāu iPhone, e hahai i kēia mau hana maʻalahi:

1. E huli i ka polokalamu āu e makemake ai e holoi ma ka pale home.

2. E kaomi a paʻa i ke kiʻiona app a hiki i ka wā e hoʻomaka ai e wili.

3. E kaomi i ke kiʻiona "X" i ʻike ʻia ma ka ʻaoʻao hema hema o ka polokalamu.

4. E hōʻike ʻia kahi memo pop-up, e nīnau ana inā makemake ʻoe e holoi i ka app. E hōʻoia i kāu hoʻoholo ma ke kāomi ʻana iā "Delete."

Ke hoʻopau ʻoe i kēia mau ʻanuʻu, e hoʻopau mau ʻia ka app mai kāu iPhone, a e wehe ʻia kāna ʻikepili pili.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻihoʻi i kahi polokalamu i holoi ʻia a me kāna ʻikepili?

A: ʻAʻole, i ka wā e holoi ai ʻoe i kahi polokalamu, ʻaʻole hiki ke hoʻihoʻi ʻia ke ʻole ʻoe i hoʻopaʻa i kāu hāmeʻa me ka app a me kāna ʻikepili.

Nīnau: E hoʻokaʻawale anei ka holoi ʻana i kahi polokalamu i ka waiho ʻana ma kaʻu iPhone?

A: ʻAe, hiki i ka holoi ʻana i nā polokalamu ke kōkua i ka hoʻokaʻawale ʻana i kahi waiho ʻana ma kāu kelepona, ʻoi aku ka nui inā he nui ka ʻikepili pili me ia.

Nīnau: He aha ka hopena inā holoi wale au i kahi polokalamu?

A: Mai hopohopo! Hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou i kekahi polokalamu āu i hoʻopau wale ai mai ka App Store. ʻAʻole naʻe e hoʻihoʻi hou ʻia kāu ʻikepili app ke ʻole ʻoe i hoʻihoʻi.

I ka hopena, ʻo ka holoi ʻana i nā polokalamu pono ʻole mai kāu iPhone he hana maʻalahi ia e hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kāu hāmeʻa a hoʻokuʻu i kahi waihona. E hoʻomanaʻo wale e makaʻala i ka holoi ʻana i nā polokalamu, no ka mea ʻaʻole hiki ke hoʻihoʻi ʻia kā lākou ʻikepili i ka wā i holoi ʻia.