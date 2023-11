By

Pehea wau e pāpā mau ai iā TikTok ma kaʻu kelepona?

I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua lilo ʻo TikTok i kekahi o nā pūnaewele media kaulana loa ma ka honua holoʻokoʻa, e hopu ana i nā miliona o nā mea hoʻohana me kāna mau wikiō pōkole. Eia nō naʻe, ʻike paha kekahi poʻe iā lākou iho e hoʻopaʻa mau iā TikTok ma kā lākou kelepona ma muli o nā kumu like ʻole. Inā hopohopo paha e pili ana i ka pilikino, ka hoʻokele manawa, a i ʻole makemake wale e pale aku i ke ʻano addictive o ka app, aia nā ala e hōʻoia ai e haʻalele ʻo TikTok i kāu kelepona no ka maikaʻi.

Pehea e ālai ai iā TikTok ma nā polokalamu Android a me iOS:

No nā mea hoʻohana Android, hiki ke hoʻokō ʻia ke kāohi ʻana iā TikTok ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu:

1. E wehe i ka Google Play Store.

2. E kāomi i nā laina ʻekolu ma ka ʻaoʻao hema hema e wehe i ka papa kuhikuhi.

3. E koho i "Settings" mai ka papa kuhikuhi.

4. E kaomi i lalo a e kaomi i ka "Parental controls."

5. E hoʻololi i ke kua no ka hoʻā ʻana i nā mana makua.

6. E hana i PIN e hoʻohana ʻia e komo i nā hoʻonohonoho mana makua.

7. E kaomi i lalo a kaomi i ka "Apps & games."

8. Ma lalo o "Hoʻopaʻa ʻia," e kaomi i ka "Add apps."

9. E ʻimi iā TikTok a koho iā ia.

10. E kaomi ma luna o "OK" e ālai iā TikTok.

No nā mea hoʻohana iOS, ʻokoʻa iki ke kaʻina hana:

1. E wehe i ka polokalamu Settings.

2. E kaomi i lalo a kaomi i ka "Screen Time."

3. E kaomi ma luna o "Nā Palapala & Pilikino."

4. E ho'ā i ka hiʻona ma ka hoʻololi ʻana i ke kua.

5. E kaomi ma luna o "iTunes & App Store Purchases."

6. E koho i "Apps" ma lalo o ka "Allowed Apps" pauku.

7. E kāpae iā TikTok e ālai iā ia.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: He aha ka TikTok?

A: ʻO TikTok kahi kahua pāʻoihana kaiapili e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana a kaʻana like i nā wikiō pōkole.

Nīnau: No ke aha e makemake ai kekahi e pāpā iā TikTok?

A: Hiki i nā kumu like ʻole, me nā hopohopo e pili ana i ka pilikino, addiction, a i ʻole makemake wale e kaupalena i ka manawa pale.

Nīnau: E wehe anei ʻo TikTok i kaʻu kelepona?

A: ʻO ka pale ʻana iā TikTok e pale aku i ke komo ʻana o ka app ma kāu kelepona, akā ʻaʻole ia e wehe i ka app.

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe iā TikTok ma hope o ka pale ʻana iā ia?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke wehe iā TikTok ma ka hoʻohuli ʻana i nā ʻanuʻu i ʻōlelo ʻia ma luna.

I ka hopena, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho e hoʻopaʻa paʻa iā TikTok ma kāu kelepona, inā no ka hopohopo pilikino a i ʻole e hoʻokele maikaʻi i kou manawa, ʻo nā ʻanuʻu i hōʻike ʻia ma luna nei e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kēlā. E hoʻomanaʻo, he mea nui ka ʻimi ʻana i ke kaulike ma waena o ka ʻenehana a me ko mākou pono, a ʻo ka mālama ʻana i nā polokalamu a mākou e hoʻohana ai he ala kūpono ia.