Pehea wau e pāpā mau ai iā Instagram ma kaʻu kelepona?

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, ua lilo nā paepae pūnaewele i mea nui o ko kākou ola. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa ke manaʻo nei mākou he pono e hoʻomaha mai kēia mau kahua, a i ʻole paʻa mau iā lākou mai kā mākou kelepona. Inā ʻoe e noʻonoʻo nei pehea e pale mau ai iā Instagram ma kāu kelepona, ua uhi mākou iā ʻoe.

KaʻAnuʻu Hana 1: E hoʻomaopopo i nā hopena

Ma mua o ka hoʻomau ʻana i ka pāpā ʻana iā Instagram, pono e hoʻomaopopo i nā hopena. ʻO ka pāpā ʻana iā Instagram ʻaʻole hiki iā ʻoe ke komo hou i ka app a i ʻole kāna mau hiʻohiʻona. Hoʻopili kēia i ka hoʻouna ʻana i nā kiʻi, ka nānā ʻana i nā pou a nā poʻe ʻē aʻe, a me ka launa pū ʻana me kāu mau hoaaloha a me kāu poʻe hahai ma ka paepae.

KaʻAnuʻu Hana 2: Wehe i ka App

ʻO ke ala maʻalahi loa e pale aku iā Instagram ʻo ka wehe ʻana i ka app mai kāu kelepona. E ʻimi wale i ka Instagram app icon ma kāu pale home, kaomi a paʻa, a laila koho i ke koho e wehe. E hoʻoneʻe kēia i ka polokalamu mai kāu kelepona, e pale aku iā ʻoe mai ke komo ʻana iā ia.

KaʻAnuʻu Hana 3: E hoʻohana i nā polokalamu mana makua

Inā makemake ʻoe e ālai iā Instagram ma kāu kelepona akā makemake ʻoe i ke koho e komo iā ia i ka wā e hiki mai ana, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā polokalamu mana makua. Hāʻawi kēia mau polokalamu iā ʻoe e hoʻonoho i nā palena i kekahi mau polokalamu, me Instagram. Ma ka ʻae ʻana i kēia mau palena, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa pono i ke komo ʻana i Instagram ʻoiai e loaʻa ana ka hiki ke wehe i nā mea paʻa inā pono.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke pāpā iā Instagram no ka manawa pōkole?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke pāpā iā Instagram no ka manawa pōkole ma ka wehe ʻana i ka polokalamu a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu mana makua. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo e hiki ke hoʻohuli maʻalahi kēia mau ʻano inā hoʻoholo ʻoe e wehe i ka app.

Nīnau: Hiki iaʻu ke ālai i ka Instagram ma nā polokalamu kikoʻī wale nō?

A: ʻAe, inā loaʻa iā ʻoe nā polokalamu he nui i hoʻopili ʻia i ka moʻokāki Instagram hoʻokahi, hiki iā ʻoe ke koho e ālai i ka app ma nā polokalamu kikoʻī aʻo ka mālama ʻana iā ia i nā mea ʻē aʻe.

Nīnau: E kāpae anei ʻo Instagram i kaʻu moʻokāki?

A: ʻAʻole, ʻo ka pale ʻana iā Instagram mai kāu kelepona ʻaʻole e holoi i kāu moʻokāki. E mau ana kāu moʻokāki, a hiki iā ʻoe ke komo ia mai nā polokalamu ʻē aʻe a i ʻole ma ka pūnaewele.

I ka hopena, hiki ke hoʻopaʻa ʻia ʻo Instagram ma kāu kelepona ma ka wehe ʻana i ka app a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu mana makua. He mea nui e noʻonoʻo i nā hopena a koho i ke ʻano i kūpono i kāu pono. E hoʻomanaʻo, ʻo ka pale ʻana iā Instagram ʻaʻole ia he holoi i kāu moʻokāki, no laila hiki iā ʻoe ke komo hou i ka wā e hiki mai ana inā hoʻololi ʻoe i kou manaʻo.