Pehea wau e laka ai i nā polokalamu ma kaʻu mau keiki iPhone?

Pehea wau e laka ai i nā polokalamu ma iPhone o kaʻu mau keiki?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ke lilo nei i mea nui i nā mākua ke nānā a hoʻomalu i ka hiki ʻana o kā lākou mau keiki i kekahi mau polokalamu ma kā lākou kelepona. Me ka nui o nā polokalamu i loaʻa, hiki ke paʻakikī ke hōʻoia i ka hoʻohana ʻana o kāu keiki i kāna hāmeʻa me ke kuleana. ʻO ka mea pōmaikaʻi, aia kekahi mau ala e hiki ai iā ʻoe ke hoʻohana e laka i nā polokalamu ma kāu iPhone 'o kāu keiki, e hāʻawi iā ʻoe i ka maluhia o ka noʻonoʻo ʻoiai e ʻae iā lākou e hauʻoli i nā pono o ka ʻenehana.

ʻO kekahi o nā ala maʻalahi e laka ai i nā polokalamu ma kahi iPhone ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona Screen Time i kūkulu ʻia. Hiki iā ʻoe ke hoʻonoho i nā palena o nā polokalamu kikoʻī, e pale ana i kāu keiki mai ke komo ʻana iā lākou me ka ʻole o kāu ʻae. No ka hoʻohana ʻana i kēia hiʻohiʻona, e hele i ka Settings, e kaomi i ka Time Screen, a koho i "App Limits." Mai laila, hiki iā ʻoe ke koho i nā polokalamu e hoʻopaʻa a hoʻonohonoho i ka palena manawa no kā lākou hoʻohana.

ʻO kahi koho ʻē aʻe ʻo ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i hoʻolālā ʻia no ka laka app. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe a me nā koho hana maʻamau, e ʻae iā ʻoe e loaʻa ka mana hou aku i ka hoʻohana ʻana o kāu keiki. ʻO kekahi mau koho kaulana ʻo AppLock, Kidslox, a me Norton App Lock. Pono pinepine kēia mau polokalamu i ka ʻōlelo huna a i ʻole PIN no ke komo ʻana i nā polokalamu paʻa, me ka hōʻoia ʻana e hiki i nā mea hoʻohana ʻae wale ke wehe iā lākou.

NPP:

Nīnau: He aha ka manawa pale?

A: ʻO ka Time Screen kahi hiʻohiʻona i loaʻa ma nā iPhones e hiki ai i nā mea hoʻohana ke nānā a hoʻokele i kā lākou hoʻohana ʻana. Hāʻawi ia i nā ʻike e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka app, hiki ke hoʻonohonoho i nā palena manawa, a ʻae i nā palena app.

Nīnau: Ua palekana anei nā polokalamu laka ʻaoʻao ʻekolu e hoʻohana?

A: ʻAe, palekana ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu laka ʻaoʻao ʻekolu. Eia nō naʻe, pono e hoʻoiho iā lākou mai nā kumu hilinaʻi e like me ka App Store e pale aku i nā pilikia palekana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke laka i nā hiʻohiʻona kikoʻī i loko o nā polokalamu?

A: ʻAe, hāʻawi kekahi mau polokalamu laka i ka hiki ke laka i nā hiʻohiʻona kikoʻī i loko o nā polokalamu. No ka laʻana, hiki iā ʻoe ke kaupalena i ke kūʻai ʻana i loko o ka app a i ʻole ke komo ʻana i kekahi mau hoʻonohonoho.

Nīnau: Hiki iaʻu ke laka i nā polokalamu ma nā polokalamu Android pū kekahi?

A: ʻAe, loaʻa nā hiʻohiʻona laka like a me nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu no nā polokalamu Android. Hiki ke ʻano liʻiliʻi ke kaʻina hana ma muli o ke ʻano o ka ʻōnaehana hana.

Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau ʻano, hiki iā ʻoe ke hōʻoia i ka hoʻohana ʻana o kāu keiki iPhone i palekana a kūpono. Inā ma o ka hiʻohiʻona ʻo Screen Time i kūkulu ʻia a i ʻole nā ​​​​polokalamu laka ʻaoʻao ʻekolu, hiki iā ʻoe ke loaʻa ka maluhia o ka noʻonoʻo me ka ʻike ʻana e hoʻohana pono ana kāu keiki i kāna hāmeʻa. E hoʻomanaʻo i ke kamaʻilio ākea a me ka ʻoiaʻiʻo me kāu keiki e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ke kelepona paʻa pono e hoʻoikaika i ka pilina olakino me ka ʻenehana.