Pehea wau e hoʻopau ai i nā polokalamu makemake ʻole ma kaʻu kelepona Android?

Inā he mea hoʻohana Android ʻoe, ua loaʻa paha ʻoe iā ʻoe iho me kahi drawer app cluttered, piha i nā polokalamu āu e hoʻohana ʻole ai a makemake ʻole paha ma kahi mua. ʻO ka mea pōmaikaʻi, he hana maʻalahi ka wehe ʻana i nā polokalamu makemake ʻole mai kāu kelepona Android. Eia kahi alakaʻi i kēlā me kēia ʻanuʻu e kōkua iā ʻoe e hoʻopau i kāu hāmeʻa a loaʻa hou kahi waihona waiwai.

1. E ʻike i nā polokalamu makemake ʻole: E hoʻomaka me ka ʻike ʻana i nā polokalamu āu e makemake ai e wehe. He mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia kēia i hele mai me kāu kelepona a i ʻole nā ​​polokalamu āu i hoʻoiho ai akā ʻaʻole pono. Hiki iā ʻoe ke loaʻa kahi papa inoa o kāu mau polokalamu i hoʻokomo ʻia ma ka hele ʻana i nā hoʻonohonoho o kāu kelepona a koho i ke koho "Apps" a i ʻole "Applications".

2. Wehe ʻia ma o nā hoʻonohonoho: Ke ʻike ʻoe i nā polokalamu makemake ʻole, e hoʻi i ka papa inoa app a kaomi i ka app āu e makemake ai e wehe. Na kēia e lawe iā ʻoe i ka ʻaoʻao hoʻonohonoho o ka app. E ʻimi i ka pihi "Uninstall" a i ʻole "Remove" a kāomi iā ia. E hōʻoia i kāu hana ke koi ʻia, a e wehe ʻia ka polokalamu mai kāu kelepona.

3. Wehe ʻia ma o ka app drawer: ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke wehe i nā polokalamu mai kāu drawer app. E wehe i ka app drawer ma ka swiping ʻana i luna a i lalo i kāu pale home, a laila e ʻimi i ka app āu e makemake ai e wehe. E kaomi a paʻa i ka icon app a hiki i ka puka ʻana o kahi papa kuhikuhi, a laila e kauo i ka app i ke koho "Uninstall" a i ʻole "Remove".

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia?

A: ʻOiai hiki ke wehe ʻia kekahi mau polokalamu i hoʻokomo mua ʻia, hiki i nā mea ʻē aʻe ke ʻae iā ʻoe e hoʻopau iā lākou. ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu e hoʻoneʻe ʻia ia mai kāu drawer app a pale iā ia mai ka holo ʻana, akā e noho mau ana ia i kahi waiho ʻana ma kāu kelepona.

Nīnau: He aha inā e wehe au i kahi polokalamu?

A: Mai hopohopo! Inā wehe ʻole ʻoe i kahi polokalamu, hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou iā ia mai ka Google Play Store a i ʻole nā ​​kumu hilinaʻi ʻē aʻe.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻouka hou i kahi polokalamu aʻu i wehe mua ai?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou i kekahi polokalamu āu i wehe ai i ka wā e loaʻa mau ana ia ma ka hale kūʻai app a i ʻole he waihona kāu o ka faila APK o ka app.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu maʻalahi, hiki iā ʻoe ke wehe maʻalahi i nā polokalamu i makemake ʻole ʻia mai kāu kelepona Android, e hoʻokuʻu ana i kahi waiho ʻana a me ka streamlining i kāu kelepona. No laila, e hele i mua a hoʻopau i kāu kelepona e hana i kahi ʻike kelepona ʻoi aku ka maikaʻi.