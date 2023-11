By

Pehea wau e ʻike ai a holoi i nā polokalamu huna ma Windows 10?

I kēia au kikohoʻe, ua piha kā mākou kamepiula i nā polokalamu like ʻole e kōkua iā mākou i kā mākou mau hana o kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa ke hoʻokomo ʻole mākou i nā polokalamu huna ma kā mākou Windows 10 ʻōnaehana. Hiki i kēia mau polokalamu huna ke hoʻopau i nā kumuwaiwai waiwai nui a hoʻololi i kā mākou pilikino. No laila, pehea mākou e ʻike ai a holoi i kēia mau polokalamu huna? E ʻimi kākou i kekahi mau ala e hoʻoponopono ai i kēia pilikia.

Ke ʻimi nei i nā polokalamu huna:

E wehe i nā polokalamu huna ma kāu kamepiula Windows 10, hiki iā ʻoe ke hahai i kēia mau ʻanuʻu:

1. E wehe i ka papa kuhikuhi hoʻomaka a kaomi ma luna o "Settings."

2. Ma ka puka makani Settings, koho "Apps."

3. Ma lalo o ka Apps & features pauku, kaomi ma luna o "Apps & features" hou.

4. E ʻōwili i ka papa inoa o nā polokalamu i hoʻokomo ʻia a e ʻimi i nā noi kānalua a ʻike ʻole paha.

Holoi i nā polokalamu huna:

Ke ʻike ʻoe i kahi polokalamu huna, hiki iā ʻoe ke hoʻomau i ka holoi ʻana:

1. E kaomi ʻākau ma ka polokalamu āu e makemake ai e wehe a koho iā "Uninstall."

2. E hahai i nā kuhikuhi ma ka pale e hoʻopau i ke kaʻina wehe.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: He aha nā polokalamu huna?

A: ʻO nā polokalamu huna nā polokalamu lako polokalamu i hoʻokomo ʻia ma ke kamepiula akā ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia a ʻike ʻia paha e ka mea hoʻohana.

Nīnau: Pehea ka hopena o nā polokalamu huna i kaʻu kamepiula?

A: Hiki i nā polokalamu huna ke hoʻopau i nā kumuwaiwai ʻōnaehana, hoʻolohi i kāu kamepiula, a hiki ke hoʻololi i kou pilikino a me ka palekana.

Nīnau: Hiki i nā polokalamu huna ke hoʻopilikia?

A: ʻOiai ʻaʻole ʻino nā polokalamu huna a pau, loaʻa paha kekahi i nā polokalamu malware a i ʻole spyware e hiki ke hōʻino i kāu kamepiula a i ʻole e hoʻololi i kāu ʻike pilikino.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke pale aku i ka hoʻokomo ʻia ʻana o nā polokalamu huna?

A: No ka pale ʻana i nā polokalamu huna mai ka hoʻokomo ʻia ʻana, pono e hoʻoiho i nā polokalamu mai nā kumu hilinaʻi wale nō a e hoʻohou mau i kāu polokalamu antivirus.

I ka hopena, ʻimi a holoi i nā polokalamu huna ma Windows 10 he mea koʻikoʻi no ka mālama ʻana i kahi ʻōnaehana kamepiula palekana a maikaʻi. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu i hōʻike ʻia ma luna, hiki iā ʻoe ke hōʻoia i ka noho kaʻawale ʻana o kāu kamepiula mai nā noi makemake ʻole a hiki ke hōʻino. E makaʻala a nānā mau i kāu mau polokalamu i hoʻokomo ʻia e mālama pono i kāu ʻōnaehana.