Pehea wau e ʻike ai i kahi puka huna ma kaʻu pale?

I kēia au kikohoʻe, he mea maʻamau ka loaʻa ʻana o nā puka makani he nui ma kā mākou mau pale kamepiula. Inā no ka hana, ʻoliʻoli, a i ʻole multitasking, ʻike pinepine mākou iā mākou iho e hoʻopololei i nā noi like ʻole i ka manawa like. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa i ka nalowale ʻana o ka puka makani mai ka ʻike ʻana aku, e waiho ana iā mākou e noʻonoʻo pehea e kiʻi hou ai. No laila, pehea ʻoe e ʻike ai i kahi puka huna ma kāu pale? E ʻimi kākou i kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā hoʻopunipuni.

1. E hoʻohana i ka papa hana: ʻO ka pahu hana, aia ma lalo o kāu pale, hōʻike i nā kiʻi no nā noi wehe āpau. Inā hūnā ʻia kahi puka makani, ʻike ʻia paha kāna ikona pili ma ka papa hana. E kaomi wale i ka ikona e hoʻihoʻi i ka puka makani.

2. E hoʻohana i ka pōkole Alt+Tab: ʻO ke kaomi ʻana i nā kī Alt+Tab i ka manawa like e hiki ai iā ʻoe ke kaʻa i nā puka makani āpau ma kāu pale. Maikaʻi kēia ʻaoʻao pōkole inā loaʻa iā ʻoe nā puka makani he nui a pono e ʻimi koke i kahi kikoʻī.

3. E nānā i ka pā ʻōnaehana: Hoʻemi iki kekahi mau noi i ka pā ʻōnaehana, aia ma ka ʻaoʻao ʻākau ʻākau o ka pale. E nānā i nā kiʻi liʻiliʻi e hōʻike ana i kēia mau noi a kaomi iā lākou e hoʻihoʻi i ka puka huna.

4. E ho'āʻo i ka pōkole Windows+D: ʻO ke kaomi ʻana i ke kī Windows a me ka leka "D" e hōʻemi i nā puka makani āpau, e hōʻike ana i ka pākaukau. Inā hōʻemi ʻia kāu puka huna huna, pono e ʻike ʻia ma ka pākaukau.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hūnā ʻia o ka puka makani?

A: Ke hūnā ʻia kahi puka makani, e hāmama ana a e holo ana ma hope akā ʻaʻole ʻike ʻia ma kāu pale.

Nīnau: Pehea e hūnā ai ka puka makani?

A: Hiki ke hūnā ʻia ʻo Windows ma muli o nā kumu like ʻole, e like me ke kaomi ʻana i ka pōʻino, nā polokalamu glitches, a i ʻole kekahi mau noi e hōʻemi maʻalahi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kiʻi hou i kahi puka huna ma ka Mac?

A: ʻOiai ʻo nā ʻano i ʻōlelo ʻia ma luna nei he kikoʻī no Windows, hiki i nā mea hoʻohana Mac ke hoʻāʻo i nā ʻenehana like e like me ka hoʻohana ʻana i ka Dock a i ʻole Mission Control e ʻimi i nā puka makani huna.

Nīnau: Pehea inā ʻaʻohe o kēia mau ʻano hana?

A: Inā ua luhi ʻoe i nā koho āpau a ʻaʻole hiki ke loaʻa i kāu puka aniani huna, ua hāʻule paha ka noi a i ʻole ka hewa. Ma ia mau hihia, pono paha e hoʻomaka hou i ka polokalamu a i ʻole kāu kamepiula.

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi puka huna ma kāu ʻaoʻao hiki ke lilo i mea hoʻonāukiuki, akā me kēia mau hana maʻalahi, hiki iā ʻoe ke loaʻa koke i kāu pukaaniani nalowale. E hoʻomanaʻo e noho mālie a hoʻomanawanui i ka wā e hoʻāʻo ai i nā ʻano hana like ʻole, a e ʻike koke ʻoe i kou puka aniani i ʻike ʻia.