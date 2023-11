Pehea wau e holoi ai i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻole ʻia ma ka Android?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Hāʻawi lākou iā mākou e noho pili, ʻike i ka ʻike, a hana i nā hana like ʻole me nā paʻi liʻiliʻi. Eia nō naʻe, ʻo kahi mea hoʻonāukiuki maʻamau a nā mea hoʻohana Android he nui ka hele ʻana o nā polokalamu i kau mua ʻole ʻia ma kā lākou mau polokalamu. ʻO kēia mau polokalamu, ʻike ʻia hoʻi ʻo bloatware, lawe pinepine i kahi waihona waiwai a hiki ke lilo i mea hoʻopilikia. No laila, pehea ʻoe e hoʻopau ai iā lākou?

Hoʻomaopopo i ka Bloatware: E pili ana ʻo Bloatware i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia me kāu kelepona Android. Hoʻokomo pinepine ʻia kēia mau polokalamu e ka mea hana mea hana a i ʻole ka mea lawe kelepona a ʻaʻole hiki ke wehe ʻia ma o nā ala maʻamau.

Ke wehe nei i ka Bloatware: ʻOiai ʻaʻole hiki iā ʻoe ke wehe loa i ka bloatware mai kāu hāmeʻa me ka ʻole o ke aʻa ʻana (hiki ke hoʻopau i kāu palapala hōʻoia a hiki ke kumu i nā pilikia ʻē aʻe), aia nā ala e hoʻopau ai a hūnā i kēia mau noi makemake ʻole. No ka hana ʻana i kēia, hele i nā hoʻonohonoho o kāu kelepona, koho i "Apps" a i ʻole "Applications," a laila koho i ka app āu e makemake ai e hoʻopau. Mai laila, hiki iā ʻoe ke paʻi i ka pihi "Disable" a i ʻole "Turn off" e pale i ka holo ʻana o ka app a wehe iā ia mai kāu drawer app.

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe loa i ka bloatware mai kaʻu polokalamu Android?

A: Inā ʻaʻole ʻoe e aʻa i kāu kelepona, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke wehe loa i ka bloatware. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻopau a hūnā paha i kēia mau polokalamu e hoʻokuʻu i kahi waihona a pale iā lākou mai ka holo ʻana.

Nīnau: E hoʻopilikia anei ka hoʻopau ʻana i ka bloatware i ka hana o kaʻu hāmeʻa?

A: ʻAʻole nui ka hopena o ka hoʻopau ʻana i ka bloatware i ka hana o kāu hāmeʻa. ʻOiaʻiʻo, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana ma ka hoʻokuʻu ʻana i nā kumuwaiwai ʻōnaehana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻouka hou i nā polokalamu kīnā ʻole?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou i nā polokalamu kīnā ʻole ma ka hele ʻana i ka Google Play Store a me ka ʻimi ʻana i ka app. Mai laila mai, hiki iā ʻoe ke hoʻoiho a hoʻouka hou.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole hiki iā ʻoe ke wehe loa i nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻole ʻia mai kāu kelepona Android, hiki iā ʻoe ke hoʻopau a hūnā iā lākou e kiʻi hou i kahi waiho ʻana a hoʻomaikaʻi i ka hana. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu maʻalahi i ʻōlelo ʻia ma luna, hiki iā ʻoe ke lawe i ka mana o kāu hāmeʻa a hoʻonohonoho pono iā ia e like me kāu makemake.