Pehea wau e pale ai i ka Instagram makemake ʻole?

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, ua lilo nā paepae pūnaewele i mea nui o ko kākou ola. ʻO Instagram, kekahi o nā pūnaewele kaulana loa, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopili me nā hoaaloha, kaʻana like i nā kiʻi a me nā wikiō, a ʻike i nā mea hou. Eia nō naʻe, me ka piʻi nui ʻana o Instagram, ua lilo nā pilina makemake ʻole a me nā leka mai nā malihini. No laila, pehea e hiki ai iā ʻoe ke pale i nā moʻolelo Instagram makemake ʻole a mālama i kahi ʻike pūnaewele palekana a leʻaleʻa? Eia ka mea pono e ike.

He aha ka manaʻo o ka pāpā ʻana i kekahi ma Instagram?

ʻO ke kāohi ʻana i kekahi ma Instagram ʻo ia ke pale ʻana iā lākou mai ka launa pū ʻana me ʻoe ma ka paepae. Ke ālai ʻoe i kekahi, ʻaʻole hiki iā lākou ke ʻike hou i kāu ʻaoʻao, nā pou, a i ʻole nā ​​moʻolelo. Eia hou, ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻouna aku iā ʻoe i nā memo pololei a i ʻole e kau inoa iā ʻoe ma kā lākou mau pou a i ʻole manaʻo.

Pehea e pale ai i kekahi ma Instagram?

ʻO ka pale ʻana i kekahi ma Instagram he hana maʻalahi. ʻO ka mua, e hele i ka ʻaoʻao o ka mea āu e makemake ai e poloka. A laila, kāomi i nā kiko ʻekolu aia ma ka ʻaoʻao ʻākau kiʻekiʻe o kā lākou ʻaoʻao. E ʻike ʻia kahi papa kuhikuhi, a pono ʻoe e koho i ke koho "Block". E noi ʻo Instagram no ka hōʻoia ʻana, a ke hōʻoia ʻoe, e kāohi ʻia ke kanaka.

Hiki i ka mea i ālai ʻia ke ʻike i kaʻu mau manaʻo ma nā pou a nā hoaaloha?

ʻAʻole, ke ālai ʻoe i kekahi ma Instagram, ʻaʻole hiki iā lākou ke ʻike i kāu mau manaʻo ma nā pou o nā hoaaloha. ʻO ka hiʻohiʻona poloka e hōʻoia i ka ʻoki loa ʻana o kāu mau pilina me ka mea i hoʻopaʻa ʻia.

He aha ka hopena inā pāpā au i kekahi me ke kuhihewa?

Inā ʻae ʻole ʻoe i kahi kanaka ma Instagram, mai hopohopo. Hiki iā ʻoe ke wehe maʻalahi iā lākou ma ka hahai ʻana i kekahi mau ʻanuʻu maʻalahi. E hele i kāu ʻaoʻao, kaomi i nā laina ʻekolu ma ka ʻaoʻao ʻākau kiʻekiʻe, a koho i ka "Settings." Mai laila, e hele i "Privacy" a laila "Blocked Accounts." E ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā moʻokāki a pau āu i pāpā ai, a hiki iā ʻoe ke wehe i ka mea āu i hoʻopaʻa hewa ai.

I ka hopena, ʻo ka pale ʻana i nā moʻolelo Instagram makemake ʻole he hana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i kahi ʻike pūnaewele palekana a leʻaleʻa. Ma ka hahai ʻana i nā ʻanuʻu maʻalahi i hōʻike ʻia ma luna nei, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa a wehe i nā moʻolelo e like me ka mea e pono ai, e hōʻoiaʻiʻo ana e noho kaʻawale kāu hānai Instagram mai nā pilina makemake ʻole.