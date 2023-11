Pehea wau e ālai ai i kahi polokalamu mai ka hoʻohana ʻana?

I kēia au kikohoʻe, kahi i lilo ai nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, ʻaʻole ia he mea kupanaha ke hilinaʻi nui nei mākou i nā polokalamu like ʻole e kōkua iā mākou i kā mākou mau hana o kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa ke makemake mākou e kaupalena a hoʻopaʻa i kekahi mau polokalamu mai ke komo ʻana i kā mākou ʻike pilikino a i ʻole e pale wale i kā lākou hoʻohana ʻana. No laila, pehea e hiki ai iā mākou ke pale pono i kahi polokalamu mai ka hoʻohana ʻana? E ʻimi kākou i kekahi mau koho a me nā ʻano hana.

Ka Papa Hana 1: Hoʻopaʻa ʻia i ka App

Hāʻawi ka nui o nā smartphones i nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaupalena i ka hoʻohana ʻana i ka app. No ka laʻana, hāʻawi nā polokalamu Android a me IOS i nā koho e kaupalena i ke komo ʻana i nā polokalamu kikoʻī ma o nā mana makua a i ʻole nā ​​​​palena app. Ma ka hoʻokele ʻana i ka papa kuhikuhi hoʻonohonoho, hiki i nā mea hoʻohana ke hana maʻalahi i kēia mau palena a pale i kekahi mau polokalamu mai ka hoʻohana ʻana.

Kaʻina 2: Nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu

Inā ʻaʻohe palena o kāu kelepona i kūkulu ʻia a inā makemake ʻoe i nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka holomua, hiki i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu ke hoʻopakele. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā hana ʻē aʻe, e like me nā locker app a i ʻole app blockers, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻonohonoho i nā ʻōlelo huna a i ʻole nā ​​kumu hoʻohālike e kaupalena i ke komo ʻana i nā polokalamu kikoʻī. ʻO kekahi mau koho kaulana ʻo AppLock, Norton App Lock, a me AppBlock.

Kaʻina 3: Wehe a hoʻopau paha

I nā hihia inā ʻaʻole ʻoe makemake hou e hoʻohana i kahi polokalamu kūikawā, hiki ke hoʻopau ʻia a hoʻopau ʻia paha. ʻO ka wehe ʻana i ka polokalamu e hoʻopau mau i ka polokalamu mai kāu polokalamu, ʻoiai ke hoʻopau ʻana i ka manawa e hoʻōki i ka holo ʻana o ka app a wehe iā ia mai kāu drawer app. Eia naʻe, e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia no nā polokalamu āpau, ʻoi aku ka mea i hoʻokomo mua ʻia.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke ālai i ka polokalamu ma ka mea ʻē aʻe?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke ālai i kahi polokalamu ma ka mea ʻē aʻe ke ʻole ʻoe i loaʻa iā ʻoe ke komo hoʻomalu a i ʻole ka mana ma luna o kā lākou hāmeʻa.

Nīnau: E hoʻopau anei ka pāpā ʻana i kahi polokalamu i kaʻu ʻikepili?

A: ʻAʻole holoi ʻia ka ʻikepili e pili ana me ia i ka pale ʻana i kahi polokalamu. Eia naʻe, inā koho ʻoe e wehe i kahi polokalamu, hiki iā ia ke wehe i nā ʻikepili a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho kikoʻī i kēlā app.

Nīnau: Hiki iaʻu ke ālai i nā polokalamu ʻōnaehana?

A: ʻO ka maʻamau, ʻaʻole hiki ke wehe a hoʻopau ʻia nā polokalamu ʻōnaehana ke ʻole ʻoe i hoʻopaʻa a paʻa i kāu hāmeʻa. Eia naʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa i kā lākou hoʻohana ʻana me ka hoʻohana ʻana i nā mea paʻa i kūkulu ʻia a i ʻole nā ​​​​polokalamu ʻaoʻao ʻekolu.

I ka hopena, ʻo ka pale ʻana i kahi polokalamu mai ka hoʻohana ʻana he hana maʻalahi ia e hiki ke loaʻa ma o nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia, nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu, a i ʻole ma ka wehe ʻana a i ʻole ka hoʻopau ʻana i ka app. Inā makemake ʻoe e pale i kou pilikino, e kaupalena i ka manawa o ka pale, a i ʻole e hoʻomaha wale i kekahi mau polokalamu, hāʻawi kēia mau ala i nā hopena kūpono e loaʻa hou ai ka mana o kāu kelepona.