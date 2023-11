Pehea ka maʻamau o Guillain Barre ma hope o ke kano ʻo Shingrix?

I nā makahiki i hala iho nei, ua kaulana ka lāʻau lapaʻau Shingrix ma ke ʻano he mea pale maikaʻi i ka shingles, kahi maʻi ʻeha a hoʻonāwaliwali i ka maʻi varicella-zoster. Eia nō naʻe, ua hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i kahi pilina ma waena o ke kano Shingrix a me Guillain Barre Syndrome (GBS), kahi maʻi neurological laha ʻole. E ʻimi kākou i ke kumuhana a e ʻimi i nā ʻoiaʻiʻo.

ʻO ka GBS kahi maʻi i hoʻouka hewa ʻia ai ka ʻōnaehana pale o ke kino i nā aʻalolo āpau, e alakaʻi ana i ka nāwaliwali o ka ʻiʻo a, i nā hihia koʻikoʻi, ka lolo. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o ka GBS, ua hoʻomaka pinepine ʻia e kahi maʻi, me nā maʻi viral a i ʻole bacteria. ʻOiai he haʻahaʻa loa ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka GBS ma hope o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana, ua ʻike ʻia he hopena ʻaoʻao o kekahi mau lāʻau lapaʻau.

Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ʻo ka loaʻa ʻana o ka GBS ma hope o ka maʻi o Shingrix i manaʻo ʻia ma kahi o 1 a 2 mau hihia i hoʻokahi miliona mau dosis i lawelawe ʻia. ʻOi aku ka haʻahaʻa o kēia pilikia ma mua o ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka GBS ma hope o kahi maʻi shingles kūlohelohe, i manaʻo ʻia aia ma kahi o 1 i 3,000 mau hihia.

NPP:

Nīnau: He aha nā hōʻailona o Guillain Barre Syndrome?

A: Hoʻomaka pinepine nā hōʻailona o GBS me ka nāwaliwali a me ke kani ʻana o nā wāwae a hiki ke holomua i ka nāwaliwali o ka ʻiʻo a i ʻole ka lolo. Hiki ke hoʻopilikia i ke kino luna, ka maka, a me nā ʻiʻo hanu.

Nīnau: Ua like anei ka pilikia o GBS no nā kano āpau?

A: ʻAʻole, ʻokoʻa ka pilikia o GBS ma muli o ke kano. ʻO kekahi mau lāʻau lapaʻau, e like me ka maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi kau, ua pili pū me ka piʻi iki ʻana o ka GBS, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia kekahi hui nui.

Nīnau: Pono anei au e hopohopo e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau Shingrix?

A: He haʻahaʻa loa ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka GBS ma hope o ka lāʻau lapaʻau Shingrix. ʻOi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka shingles a me kona mau pilikia ma mua o nā pilikia. Manaʻo mau e kūkākūkā me kāu mea mālama ola e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i kou kūlana olakino.

I ka hopena, ʻoiai he liʻiliʻi ka liʻiliʻi o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi Guillain Barre ma hope o ka loaʻa ʻana o ka maʻi Shingrix, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka maʻi ma mua o ka pilikia e pili ana i kahi maʻi shingles kūlohelohe. He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau no ka pale ʻana i nā shingles a me nā pilikia, a ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau Shingrix ma mua o nā pilikia.