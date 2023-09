ʻIke ʻia kahi haʻawina e pāʻani koʻikoʻi ka mauʻu i ka hopu ʻana i ke kalapona

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Young Zhou a me kāna hui mai ka Quinney College of Natural Resources and the Ecology Center ua hoʻomālamalama i ka hana koʻikoʻi o ka mauʻu i ka hopu kalapona. ʻO ka mea maʻamau, ʻo ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hoʻomehana honua ua kālele i ke kanu ʻana i nā kumulāʻau e hopu a mālama i ke kalapona kalapona. Eia naʻe, hōʻike ʻia kēia haʻawina e kōkua nui ka mauʻu i ka mālama kalapona.

Paʻi ʻia ma Nature Geoscience, ua kālele ka haʻawina i nā savannas tropical, kahi kaiaola kahi e hoʻokaʻawale ai nā kumulāʻau a me nā mauʻu. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua ʻoi aku ka nui o ka mauʻu i ka hapalua o ke kalapona lepo i loko o kēia mau savannas, me ka lepo ma lalo pono o nā kumulāʻau. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo maʻamau ʻo ka hoʻoulu ʻana i ka ulu lāʻau e hoʻonui i ka mālama kalapona ma nā kumulāʻau.

ʻOiai mālama ka nahele i ke kalapona i loko o nā kumu a me nā lau, mālama nā kaiaola mauʻu i kahi hapa nui o ke kalapona i loko o ka lepo. Loaʻa i ka mauʻu nā ʻōnaehana aʻa nui a hāʻawi i ka mālama kalapona ma o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻōpala organik. He mea waiwai nui kēia i ka noʻonoʻo ʻana i ka wā e hiki mai ana i hōʻike ʻia e ka hoʻomehana honua a me ka piʻi nui ʻana o ka maloʻo a me nā ahi ahi.

ʻO ke aʻo ʻana i manaʻo e hoʻomaopopo i ke kuleana o nā mauʻu i ka mālama kalapona no ka mea ua kālele mua ʻia ka noiʻi mua i nā kumulāʻau. Ua hana nā mea noiʻi i kahi hoʻokolokolo piha, e nānā ana i ka hopena o ka hoʻonui ʻana i ka uhi lāʻau i ka mālama kalapona lepo ma nā kaiaola savanna. Ua hōʻike ʻia nā hopena he mea liʻiliʻi ka piʻi ʻana o ka waihona kalapona lepo ma muli o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka uhi lāʻau.

Ua hōʻike pū ka haʻawina i nā ʻano like ʻole o ka pane mālama kalapona lepo i ka hoʻonui ʻana i ka uhi lāʻau, me nā mea e like me ka ua, ke ʻano lepo, a me ka hāʻawi ʻana o ka mālama kalapona mai nā mauʻu e pāʻani nui ana. Hōʻike kēia i ka paʻakikī o ka hoʻonui ʻana i ka uhi lāʻau a me kona hopena i ka hoʻoikaika kalapona i nā ʻāina savanna.

Hōʻike kēia mau ʻike i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana a me ka pale ʻana i nā kaiaola savanna a me ka ʻike ʻana i kā lākou hāʻawi kūʻokoʻa i ka pōʻai kalapona honua. Ke noi nei ka haʻawina i ka hoʻomaopopo piha ʻana i ke ʻano o nā mea like ʻole o nā kaiaola, e like me nā mauʻu a me nā kumulāʻau, e kōkua i ka mālama kalapona e hoʻomohala i nā hoʻolālā kūpono i ka hakakā ʻana i ka hoʻomehana honua.

