Pehea ʻoe e ʻike ai i ka ʻokoʻa ma waena o ke anu a me ka COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu a puni ka honua, he mea koʻikoʻi ia e hiki ke hoʻokaʻawale i waena o nā hōʻailona anu maʻamau a me nā mea e pili ana i ka novel coronavirus. ʻOiai ua like nā maʻi ʻelua, aia nā ʻokoʻa koʻikoʻi e hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻoholo inā pono ʻoe e ʻimi i ka lāʻau lapaʻau a noho wale i ka home a hoʻomaha.

He aha ka COVID-19?

ʻO COVID-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi ʻeha ʻeha o ka hanu maʻi coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hoʻolaha mua ʻia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha.

He aha nā hōʻailona o COVID-19?

Hiki ke ʻokoʻa nā hōʻailona COVID-19 mai ka maʻalahi a i ke koʻikoʻi. ʻO nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ke kuni, ka ʻāʻī, ka hanu ʻana, ka luhi, ka ʻeha kino, ka ʻeha ʻāʻī, a me ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole honi. I kekahi mau hihia, hiki i nā kānaka ke ʻike i nā hōʻailona gastrointestinal e like me ka nausea, ka luaʻi, a i ʻole ka maʻi maʻi.

He aha nā hōʻailona o ke anu maʻamau?

Hōʻike maʻamau ke anu me nā hōʻailona maʻalahi i hoʻohālikelike ʻia me COVID-19. ʻO nā hōʻailona anu maʻamau, ʻo ia ka ihu kahe a ihu paha, ka ʻūhū, ka ʻeha ʻāʻī, ka ʻū maʻalahi, a i kekahi manawa he kuni haʻahaʻa. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole pili maʻamau ka nalowale o ka ʻono a i ʻole ke ʻala me ke anu.

Pehea ʻoe e hoʻokaʻawale ai ma waena o ke anu a me ka COVID-19?

ʻOiai hiki ke paʻakikī ke hoʻokaʻawale i waena o nā mea ʻelua e pili ana i nā hōʻailona wale nō, aia kekahi mau kumu nui e noʻonoʻo ai. ʻO ka mea mua, ʻoi aku ka paʻakikī o nā hōʻailona COVID-19 a ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ke anu maʻamau. Eia hou, inā pili ʻoe i kahi mea i hōʻike maikaʻi ʻia no COVID-19 a i hele paha i kahi wahi me ka nui o ka maʻi maʻi, he mea koʻikoʻi ke hoʻāʻo ʻia no ka maʻi.

I ka manawa hea ʻoe e ʻimi ai i ka lāʻau lapaʻau?

Inā ʻike ʻoe i nā hōʻailona koʻikoʻi e like me ka pilikia o ka hanu ʻana, ka ʻeha mau o ka umauma, ka huikau, a i ʻole nā ​​lehelehe polū a i ʻole ka maka, pono e ʻimi koke i ka lāʻau lapaʻau. Eia hou, inā maopopo ʻole ʻoe e pili ana i kāu mau hōʻailona a i ʻole nā ​​hopohopo, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kamaʻilio ʻana me kahi ʻoihana mālama ola hiki ke hāʻawi i ke alakaʻi e pili ana i kāu kūlana kikoʻī.

I ka hopena, ʻoiai ke kaʻana like ʻana o ke anu maʻamau a me COVID-19, aia nā ʻokoʻa like ʻole e hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻoholo i ka maʻi āu e loaʻa ai. Inā maopopo ʻole ʻoe a hopohopo paha, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana hewa ʻana ma ka ʻaoʻao o ka makaʻala a ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo olakino. E hoʻomau i ka ʻike, hoʻomaʻamaʻa i ka maʻemaʻe maikaʻi, a hahai i nā alakaʻi olakino kūloko e pale iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe i kēia mau manawa paʻakikī.