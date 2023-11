Pehea e hiki ai iaʻu ke haʻi i nā polokalamu e hoʻopau ana i kaʻu pākaukau iPhone?

Ua luhi ʻoe i kāu pākaukau iPhone e make wikiwiki ana ma mua o kāu i manaʻo ai? ʻIke ʻoe iā ʻoe iho e ʻimi mau ana i kahi charger? ʻAe, ʻaʻole ʻoe hoʻokahi. Nui nā mea hoʻohana iPhone i ka pilikia like, akā ʻo ka nūhou maikaʻi aia nā ala e ʻike ai i nā polokalamu e hoʻoheheʻe nei i kāu pākaukau a hana i nā hana e pono ai e hoʻonui i kāna hoʻohana.

Ke nānā nei i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau:

No ka hoʻoholo ʻana i nā polokalamu e hoʻohana ana i ka mana nui loa ma kāu iPhone, e hahai i kēia mau hana maʻalahi:

1. Wehe i ka polokalamu "Setting" ma kāu iPhone.

2. E kaomi i lalo a kaomi i ka "Battery."

3. Maʻaneʻi, e ʻike ʻoe i kahi papa inoa o nā polokalamu a me kā lākou mau pākēneka hoʻohana pākahi.

Ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau:

He mea nui e hoʻomaopopo i nā huaʻōlelo i hoʻohana ʻia ma ka ʻāpana hoʻohana pākaukau:

- Ka Hana Hana: Hōʻike kēia i ka nui o ka mana e hoʻopau ʻia e kahi app i ka wā e holo ana ma ke kua.

- ʻO ka pale ma ka hoʻohana ʻana: hōʻike kēia i ka mana i hoʻopau ʻia e kahi app i ka wā e hoʻohana ikaika ʻia ana me ka pale.

- Ke hoʻohana ʻana i ka pale: Hōʻike kēia i ka mana i hoʻopau ʻia e kahi app i ka wā e holo ana ma ke kua me ka pale ʻana.

Ke hana nei:

I ka manawa e ʻike ai ʻoe i nā polokalamu e hoʻopau ana i kāu pākaukau, hiki iā ʻoe ke hana i kēia mau hana e hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau o kāu iPhone:

- Limit Background App Refresh: E hele i "Settings," a laila "General," a koho i "Background App Refresh." Hoʻopau i kēia hiʻohiʻona no nā polokalamu ʻaʻole pono ʻoe e hoʻonui i ke kua.

- Hoʻoponopono i nā lawelawe wahi: hoʻohana nui kekahi mau polokalamu i ka GPS a me nā lawelawe wahi, hiki ke hoʻopau i kāu pākaukau. E hele i "Settings," a laila "Privacy," a koho i "Location Services" e hoʻokele i nā ʻae app.

- E hōʻemi i nā leka hoʻomaopopo: hiki i nā leka hoʻolaha pono ʻole ke hāʻawi i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka pā. E hele i "Settings," a laila "Notifications," a hoʻonohonoho i nā hoʻonohonoho no kēlā me kēia app.

- Hoʻohou i nā polokalamu: Hoʻokuʻu pinepine nā mea hoʻomohala i nā mea hou e hoʻomaikaʻi ai i ka hana o ka app a me ka pono pākaukau. E hōʻoia i kāu mau polokalamu a pau i kēia manawa.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki loa i ka holo ʻana o kahi polokalamu ma ke kua?

A: ʻAʻole, ʻae ʻo iOS i kekahi mau polokalamu pono e holo ma hope, e like me ka leka uila a me nā polokalamu leka uila.

Nīnau: E hoʻopilikia anei ka hoʻopau ʻana i ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka app background i ka hana app?

A: Hoʻopaneʻe iki paha ia i ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu, akā ʻaʻole ia e pili i ka hana kumu.

Nīnau: ʻEhia mau manawa e hoʻonui ai au i kaʻu mau polokalamu?

A: Manaʻo ʻia e hoʻohou i kāu mau polokalamu i mea e pōmaikaʻi ai i ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki, nā pale palekana, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau o kāu iPhone, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ke ola pākaukau lōʻihi a me ka hopohopo e pili ana i ka ʻimi mau ʻana i kahi loina.