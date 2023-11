Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻoikaika wikiwiki i kaʻu ʻōnaehana pale?

I loko o kahi maʻi maʻi honua, nui ka poʻe e ʻimi nei i nā ala e hoʻoikaika ai i kā lākou ʻōnaehana pale a pale iā lākou iho mai ka maʻi. ʻOiai ʻaʻohe pill magic a hoʻoponopono wikiwiki paha, aia kekahi mau ala e hiki ai iā ʻoe ke hana e hoʻoikaika i kāu ʻōnaehana pale. Eia kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo e kōkua iā ʻoe e noho olakino a kūpaʻa.

1. E ʻai i ka meaʻai kaulike: ʻO kahi meaʻai piha piha i nā huaʻai, nā mea kanu, nā kīʻaha holoʻokoʻa, nā protein lean, a me nā momona maikaʻi e hāʻawi i nā meaʻai pono e kākoʻo i ka hana immune. E hoʻokomo i nā meaʻai kiʻekiʻe i nā huaora A, C, a me E, a me ka zinc a me ka selenium, i ʻike ʻia e hoʻomaikaʻi i ka pane ʻana i ka pale.

2. E lawa ka hiamoe: He mea koʻikoʻi ka hiamoe no ka mālama ʻana i kahi ʻōnaehana pale ikaika. E noʻonoʻo i 7-9 mau hola o ka hiamoe maikaʻi i kēlā me kēia pō e ʻae i kou kino e hoʻoponopono a hoʻōla hou.

3. E hoʻoikaika mau: ʻO ke komo ʻana i ka hoʻoikaika kino maʻamau ʻaʻole wale e kōkua i ka mālama ʻana i ke kaumaha a hōʻemi i ke kaumaha akā hoʻonui pū i ka ʻōnaehana pale. E noʻonoʻo no ka liʻiliʻi loa he 150 mau minuke o ka hoʻoikaika haʻahaʻa haʻahaʻa i kēlā me kēia pule.

4. Mālama i ka pilikia: Hiki i ke koʻikoʻi koʻikoʻi ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, hiki iā ʻoe ke maʻalahi i nā maʻi. E ʻimi i nā ala olakino e mālama ai i ke kaumaha, e like me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka noʻonoʻo, hoʻoikaika hanu hohonu, a i ʻole ka hana ʻana i nā leʻaleʻa āu e hauʻoli ai.

5. E noho hydrated: He mea nui ka inu ʻana i ka wai no ke olakino holoʻokoʻa, e komo pū ana me ka hana immune. E noʻonoʻo i ka liʻiliʻi o 8 mau aniani wai i kēlā me kēia lā, a ʻoi aku inā ʻoe e hoʻoikaika kino a i ka wā wela.

NPP:

Nīnau: Hiki i nā mea hoʻohui ke hoʻoikaika i koʻu ʻōnaehana pale?

A: ʻOiai hiki i nā mea hoʻohui ke kōkua i ka hoʻopiha ʻana i nā mea ʻai, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o nā meaʻai mai nā meaʻai holoʻokoʻa ke hiki. E kamaʻilio me kekahi kauka mālama ola ma mua o ka hoʻomaka ʻana i nā mea hoʻohui hou.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻoikaika i kaʻu ʻōnaehana pale i ka pō?

A: ʻO ka hoʻoikaika ʻana i kāu ʻōnaehana pale ʻana he hana lōʻihi e koi ai i nā maʻamau olakino. ʻAʻohe hoʻoponopono wikiwiki a i ʻole ka hopena pō.

Nīnau: Hiki i kekahi mau meaʻai ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana immune?

A: ʻO kekahi mau meaʻai, e like me nā mea kiʻekiʻe i ke kō a me nā momona maikaʻi ʻole, hiki ke loaʻa ka hopena maikaʻi ʻole i ka hana immune. He mea nui ka mālama ʻana i ka meaʻai kaulike e kākoʻo i ka ʻōnaehana pale kino ikaika.

I ka hopena, e hoʻoikaika i kāu ʻōnaehana pale e pono ai kahi ala holoʻokoʻa e pili ana i ka meaʻai olakino, ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau, ka hiamoe kūpono, ka mālama ʻana i ke kaumaha, a me ka hydration. Ma ka lawe ʻana i kēia mau maʻamau, hiki iā ʻoe ke hoʻomaikaʻi i nā mīkini pale kūlohelohe o kou kino a hoʻomaikaʻi i kou olakino holoʻokoʻa. E hoʻomanaʻo, ʻo ke kūpaʻa ke kī, a ʻaʻohe ala pōkole i ke kūkulu ʻana i kahi ʻōnaehana pale ikaika.