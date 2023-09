Ke hoʻololi ʻana i ka ea wela i ka wai inu: kahi hana hou i ka ʻohi wai

Ua holomua nui ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Texas ma Austin i ka ʻimi e hana i kahi hoʻonā no ka nele o ka wai. I kā lākou noiʻi hou loa, i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, ua hoʻomohala lākou i kahi hydrogel i hana ʻia i ka molecularly engineered e hiki ai ke unuhi i ka wai inu maʻemaʻe mai ka ea wela me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu lā.

Hāʻawi ka hydrogel i ka wai e unuhi wikiwiki a maikaʻi hoʻi mai ka lewa, ʻoiai i nā mahana a hiki i ka 104 degere Fahrenheit, kūpono ia i nā wahi e ʻike ana i ka wela nui a me ka loaʻa ʻana o ka wai maʻemaʻe. Me kēia ʻenehana, hiki i nā kānaka ke kiʻi i ka wai ma ka waiho wale ʻana i kahi hāmeʻa ma waho, me ka ʻole o ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.

Hiki i ka hydrogel ke hana ma waena o 3.5 a me 7 kilokani o ka wai i hoʻokahi kilokani o nā mea gel, e pili ana i nā pae haʻahaʻa. ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia noiʻi ʻo ka adaptability o ka hydrogel i microgels, e hoʻonui nui ai i ka wikiwiki a me ka pono o ka hopu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai. Ma ka hoʻololi ʻana i ka hydrogel i nā ʻāpana micro-sized, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi sorbent maikaʻi loa e hiki ke hoʻonui nui i ka hana wai ma o nā pōʻai he nui i kēlā me kēia lā.

ʻO ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana ka hana nui e hiki mai ana. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻohuli i kā lākou ʻike i kahi kumu kūʻai haʻahaʻa a lawe ʻia no ka hana ʻana i ka wai inu maʻemaʻe i hiki ke hoʻohana ʻia ma ka honua holoʻokoʻa. Hiki i kēia hoʻomohala ke hoʻololi i ke ola no ka poʻe nele i ke komo kumu i ka wai maʻemaʻe, e like me ʻAitiopa, kahi kokoke i 60% o ka heluna kanaka e kū nei i kēia pilikia.

ʻO nā hoʻolālā o ka wā e hiki mai ana no ka ʻenehana e pili ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenekinia o nā microgels e hoʻomaikaʻi hou aku i ka pono. Ke ʻimi nei nā mea noiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā mea kūlohelohe e hōʻemi i nā kumukūʻai hana. Eia nō naʻe, mau ka pilikia i ka hoʻonui ʻana i ka hana sorbent a me ka hōʻoia ʻana i ka lōʻihi o ka huahana. Eia hou, ke hoʻomaka nei nā hana e hana i nā mana lawe lima o ka hāmeʻa no nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole.

Hiki i kēia holomua ke hāʻawi i ke kukui o ka manaʻolana no nā wahi i hoʻopilikia ʻia e ka ʻili wai. ʻO ka hiki ke hoʻololi i ka ea wela i ka wai inu me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu lā e lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i kahi hopena hoʻomau e hiki ke hoʻopau i nā pilikia pilikia o ka wai a puni ka honua.

Source:

Nā papahana o ka National Academy of Sciences