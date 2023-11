Hoʻomaka ka hauʻoli: ʻO ke kūʻai aku ʻana o Steam Black Friday ma ʻaneʻi!

Ua hoʻomaka ʻia ke kūʻai ʻana aku i ka Steam Black Friday i manaʻo nui ʻia, me ka hāʻawi ʻana i nā mea pāʻani i kahi wiki-lōʻihi extravaganza o nā makana kupaianaha ma kahi ākea o nā poʻo inoa kaulana. E hoʻomaka ana ma 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ua hoʻohiki ke kūʻai aku e lilo ia i mea maʻamau no nā mea pāʻani pāʻani a puni ka honua. E holo ana kēia hanana i kali nui ʻia a hiki i ka lā 28 o Nowemapa, e hāʻawi ana i ka manawa kūpono no nā mea pāʻani e ʻoliʻoli i kā lākou leʻaleʻa punahele i ka wā hoʻomaha e hiki mai ana.

ʻOiai e hōʻike ʻia ka papa inoa piha o nā pāʻani haʻahaʻa i ka wā e hoʻomaka ai ke kūʻai aku, ua hāʻawi mai ʻo Steam iā mākou i kahi hiʻohiʻona hoʻohiwahiwa o ka mea e manaʻo ai ma o kahi trailer hoihoi e hōʻike ana i kahi koho o nā pāʻani e komo ana i ka hanana. ʻO ka lineup kahi hui maikaʻi o nā mele aloha a me nā blockbusters hou. ʻO nā pōhaku kahiko e like me Terraria a me Hunt: Showdown e kaʻana like i ka limelight me nā mea hou e like me The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, a me Starfield, e hoʻohiki ana i nā ʻano koho like ʻole no kēlā me kēia pāʻani pāʻani.

Me ka hoʻokuʻu hou ʻana o ka Steam Deck OLED i ʻimi nui ʻia, ka mea i hoʻopiʻi i ka hoihoi o nā mea pāʻani pāʻani lima lima, nui ka poʻe e ʻiʻini nei i ke kūʻai aku no nā kumukūʻai kūpono i nā pāʻani i kūpono me ka mea kaulana. Aia kekahi manaʻo e pili ana i nā uku hoʻemi ma luna o ka hāmeʻa ponoʻī, ʻoiai ke nānā nei nā mea pāʻani e hoʻonui i kā lākou ʻike pāʻani me kēia ʻōnaehana paʻa lima.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā poʻo inoa hou, e like me Like A Dragon: The Man Who Erased His Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3, i ke kūʻai aku ʻaʻole maopopo. Ua hōʻike nā kūʻai mua i nā hopena like ʻole no nā hoʻokuʻu hou ʻana, me ka wehe ʻole ʻia o kekahi a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā uku liʻiliʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā poʻo inoa ʻē aʻe. Eia nō naʻe, kiʻekiʻe ka manaʻo no ka mea ke kali nei nā mea pāʻani i ka hoʻolaha ʻana o ka loaʻa ʻana o kēia mau pāʻani i makemake ʻia a me nā uku hoʻemi.

I ka hoʻolauleʻa ʻana o ke kaiāulu pāʻani i ka hōʻea ʻana mai o ke kūʻai aku ʻana o ka Steam Black Friday, ua piha ka hauʻoli i ka lewa. Me nā pāʻani maikaʻi, nā uku hoʻemi, a me kahi laina maikaʻi o nā pāʻani, hiki i kēia hanana ke hiki i nā mea pāʻani ke hoʻonui i kā lākou hale waihona puke a ʻimi i nā hanana hou me ka ʻole o ka haki ʻana i ka waihona. E mākaukau e hopu i kāu mau poʻo inoa punahele a hoʻomaka i nā huakaʻi kikohoʻe hoihoi e hoʻokipa iā ʻoe i ka wā hoʻomaha a ma waho aʻe!

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. I ka manawa hea e hoʻomaka ai ke kūʻai ʻana o ka Steam Black Friday?

Hoʻomaka ka kūʻai ʻana o ka Steam Black Friday i kēia lā a hoʻomaka ma 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Pehea ka lōʻihi o ke kūʻai ʻana o ka Steam Black Friday?

E holo ana ke kuai no hookahi pule, e pau ana i ka la 28 o Novemaba i ka manawa hookahi i hoomaka ai.

3. He aha nā pāʻani hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike ma ke kūʻai aku?

ʻOiai ʻo ka papa inoa piha o nā pāʻani e komo ana i ke kūʻai aku e hōʻike wale ʻia i ka wā e hoʻomaka ai, ua hōʻike ʻia kahi trailer i hoʻokuʻu ʻia e Steam i kahi ʻike o kekahi mau poʻo inoa e like me Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Kanaka: Miles Morales, a me Starfield.

4. E hōʻemi ʻia ka Steam Deck OLED i ke kūʻai ʻana?

ʻAʻole i hōʻoia ʻia nā kumukūʻai ma ka Steam Deck OLED ponoʻī, akā nui nā mea pāʻani e manaʻolana nei i nā hōʻemi kumukūʻai hiki ke hoʻonui i kā lākou ʻike pāʻani.

5. E hoʻokomo ʻia nā inoa hou e like me Like A Dragon: The Man Who Erased His Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3 i ke kūʻai aku?

ʻAʻole maopopo ʻole inā e lilo nā inoa hou i ʻāpana o ke kūʻai aku, no ka mea, ua hōʻike ʻia nā kūʻai mua i nā hopena like ʻole no nā hoʻokuʻu hou. Eia nō naʻe, ke kali nei nā mea pāʻani i nā hoʻolaha e pili ana i kā lākou loaʻa a me nā uku hoʻemi.