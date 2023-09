Hoʻi ʻo OSIRIS-REx Sample Capsule i ka honua i hoʻopiha ʻia me nā mea Asteroid

By

Ma ke kakahiaka nui o ka la 24 o Sepatemaba, e komo hou ana ka OSIRIS-REx spacecraft i ka lewa o ka Honua, e lawe mai me ia ma kahi o 8.8 auneke (250 grams) o na mea pohaku i ohiia mai ka ili o ka asteroid Bennu i ka makahiki 2020. ʻAʻole kēia ka asteroid mua wale nō o NASA. laʻana akā ʻo ka mea nui loa i hōʻiliʻili ʻia ma ka lewa.

Ke hiki aku ka mokulele i kahi mamao ma kahi o 63,000 mile ma luna o ka ili o ka Honua, e hoʻomaka ka leka mai nā mea hoʻohana ma ka honua i ka hoʻokuʻu ʻana o ka capsule, e hoʻouna iā ia e wili i ka lewa o ka Honua. A laila e hoʻohuli ka mokulele i kona ala i ka asteroid Apophis, e hoʻomau ana i kāna huakaʻi ma lalo o kahi inoa hou: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Ma hope o ka huakaʻi ʻehā hola ma ke ākea, e komo ka capsule i ka lewa o ka Honua ma kahi wikiwiki o 27,650 mph. ʻO ka paʻi ʻana o ka lewa o ka Honua e hoʻohua i ka wela e hoʻopili ai i ka capsule i loko o kahi pōʻai wela wela. Eia naʻe, e pale ka pale wela i ka hāpana, e mālama i ka mahana e like me ko Bennu ili.

No ka hōʻoia ʻana i kahi pae palekana, e kau ʻia nā parachute. ʻO ka mea mua, e hoʻokūpaʻa ka parachute drogue i ka iho ʻana o ka capsule i nā wikiwiki subsonic, a ma hope o ka waiho ʻana o ka chute nui. ʻO ka pahu nui e lawe i ka capsule i ke koena o ke ala, e hoʻolōʻihi i ka 11 mph ma kahi o ka paʻi ʻana.

Ke pae ka capsule ma kahi i koho ʻia ma kahi pūʻali koa ma Utah, e hoʻokokoke kahi hui hoʻōla. E hahai ka hui i ke ala o ka capsule me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana wela a me ka ʻike, a e kiʻi koke iā ia e pale aku i ka hoʻohaumia ʻana i ka hāpana me ka honua.

Ma hope o ka loaʻa ʻana a hoʻopaʻa ʻia, e lele ʻia ka capsule ma o ka helikopter i kahi lumi hoʻomaʻemaʻe pōkole ma ka pūʻali koa. Ma laila, e hana mua ʻia a wehe ʻia ma mua o ka lawe ʻia ʻana e nā mokulele i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston. Ma ke kikowaena, e palapala ʻia ka laʻana, mālama ʻia, a hāʻawi ʻia no ka nānā ʻana i nā ʻepekema a puni ka honua.

Puna: Nathan Marder