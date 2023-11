Poʻomanaʻo Hou: Wehe ʻana i nā mea huna o ke kikowaena o ka Galaxy Milky Way

ʻO ke kikowaena o kā mākou Milky Way Galaxy he mea hoʻohiwahiwa a enigmatic o ka noiʻi ʻepekema. Ua kiʻi ʻo James Webb Space Telescope o NASA i kahi kiʻi kupaianaha o kēia wahi, e hāʻawi ana iā mākou i kahi ʻike i loko o ka puʻuwai o ko mākou home galactic. Hōʻike kēia kiʻi hoʻohiwahiwa i kahi puʻupuʻu paʻa o 5 miliona mau hōkū, e ʻālohilohi ana i waena o ka ākea ākea o ka Milky Way.

Ua ʻimi lōʻihi ka poʻe ʻepekema i kēia ʻāina, e ʻōlelo pinepine ana ʻo ia ʻo "ka puʻuwai" o kā mākou galaxy. ʻO kahi kokoke i kahi lua ʻeleʻele nui, e noho ana ma ka puʻuwai o kēia ʻāina, hiki ke wehewehe i kāna hana koʻikoʻi. Hoʻonoho ʻia ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai ka Honua, ua hoʻoikaika ka lua ʻeleʻele nui i kahi huki umekaumaha e hoʻololi i nā protostars kokoke i nā hōkū ʻoiaʻiʻo. ʻO kēia mau hōkū ʻōpio, i kapa ʻia ʻo protostars, ke ulu wikiwiki nei i nā kino lani nani, ʻoi aku ka nui ma mua o ko mākou lā ponoʻī.

Ma mua o ka ʻike mua ʻana o ka James Webb Telescope, hiki i nā ʻepekema ke noʻonoʻo wale i nā mea paʻakikī i hūnā ʻia i loko o kēia māhele. ʻO nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe a me ka noʻonoʻo i hāʻawi ʻia e ka ʻenehana holomua o ka telescope e hiki ai i nā mea noiʻi ke aʻo a wehewehe i nā mea pohihihi o kēia kikowaena galactic me ka pololei ʻole. Me kēlā me kēia ʻike, ke neʻe nei ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina hana e alakaʻi ai i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā hōkū i loko o ka puʻuwai o ka Milky Way.

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope i hopu ai?

A: Ua kiʻi ka James Webb Space Telescope i kahi kiʻi kupaianaha o ke kikowaena o ka Milky Way Galaxy.

Nīnau: ʻEhia mau hōkū ma kēia māhele?

A: Hōʻike ke kiʻi i kahi pūʻulu ma kahi o 5 miliona mau hōkū.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia māhele?

A: Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo kēia ʻāina, i ʻike ʻia ʻo ka puʻuwai o ka galaxy, ʻaiʻē i kāna hana ma kahi kokoke i kahi lua ʻeleʻele nui.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka lua ʻeleʻele waena mai ka Honua?

A: Aia ka lua ʻeleʻele nui ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai ka Honua.

Nīnau: He aha nā hoʻololi e kū kokoke ana i ka lua ʻeleʻele?

A: ʻO ka huki ʻumekaumaha o ka lua ʻeleʻele ke kumu e ulu ai nā protostars kokoke i mau hōkū i hana ʻia.