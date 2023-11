Nā Manaʻo Hoʻopaʻi Hou no ka NHS Manager i komo i ka Fatal Collision

ʻO kahi luna NHS koʻikoʻi nona ke kuleana no ka make ʻana o kahi kaʻa kaʻa ʻōpio a me ka makuakāne hou i pakele i ka manawa paʻahao, ma kahi o ka loaʻa ʻana o kahi kauoha hui o ka lawelawe kaiāulu a me ka hoʻāʻo. Ua ʻike ʻia ʻo Monica McAlister, he alakaʻi kōkua ma ka Southern Health Trust, ua make ʻo Matthew Arnold ma ke kaʻa ʻana me ka mālama ʻole ma ke alanui Lurgan ma Dromore. ʻOiai ua manaʻo ʻo Judge Gordon Kerr KC ua ʻāpono ʻia ka hoʻopaʻi paʻahao ʻewalu mahina, ua hāʻule ka hoʻopaʻi ma lalo o 12 mahina, pono e noʻonoʻo i nā koho ʻē aʻe.

Ua hoʻomaopopo ʻo Judge Kerr ua koho ʻo McAlister e hana mua i kahi kelepona pili i ka hana ma mua o ka hoʻokele palekana, e alakaʻi ana i kahi hana pōʻino. Eia nō naʻe, ua noʻonoʻo ʻo ia i kekahi mau kumu i hoʻololi i kāna hoʻoholo e koho i kahi kauoha hui. ʻO kēia mau mea i komo i ka hoʻopiʻi hewa mua ʻana o McAlister, kona mihi maopopo, a me kāna moʻolelo hana maikaʻi a me kona ʻano. Ua hōʻike pū ka ʻohana o Matthew Arnold i ko lākou inaina ʻole iā McAlister, a ua hāʻawi hou i ka hoʻoholo.

ʻO ka hopena, e lawelawe ʻo McAlister i 50 mau hola o ka lawelawe kaiāulu a hoʻopaʻa ʻia i kahi kauoha hoʻāʻo 12 mau mahina. ʻO kēia ʻano hoʻopaʻi hoʻopaʻi ʻē aʻe ke manaʻo nei e hoʻopaʻa iā ia i ke kuleana no kāna mau hana me ka hāʻawi ʻana iā ia i manawa kūpono e hāʻawi maikaʻi i ke kaiāulu. Ua hōʻike ka luna kānāwai i ka hopena pōʻino o ka make ʻana o Matthew Arnold ma luna o kona makuahine a me kāna wahine, e like me ka mea i hōʻike ʻia ma kā lākou mau ʻōlelo hopena. Ua koʻikoʻi lākou i ko lākou hilinaʻi ʻana i ka manaʻoʻiʻo a me ka ʻole o ka inaina iā McAlister, ma ka manaʻo ʻana ʻo ka noho ʻana me nā hopena o kāna mau hana e lawa ai ka hoʻopaʻi.

Ua loaʻa ka pōʻino make ma ka hui ʻana o ke Alanui Lurgan a me ke Alanui Blackskull i ka wā i huki aku ai ka Toyota Avensis o McAlister i ke ala o ke kaʻa kaʻa Ducati e hele mai ana. ʻOiai ke kōkua koke ʻana mai kahi GP hana ʻole a me nā mea ʻē aʻe e kū ana, ua nalowale ʻo Arnold i kona ola. ʻO ke kauoha hui i hāʻawi ʻia iā McAlister ke manaʻo nei e hoʻoponopono i ka pono o ka hihia me ka noʻonoʻo ʻana i nā mea e like me ka mihi, ka lawelawe kaiāulu, a me ka hoʻoponopono hou ʻana. Hōʻike kēia i ka hoʻololi ʻana i ka hoʻopaʻi ʻana i nā mea ʻē aʻe no nā hihia e pili ana i ka hoʻokele haʻalele ʻole e hopena i nā mea make.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka hoʻopaʻi ʻokoʻa i loaʻa iā Monica McAlister?

Ua hāʻawi ʻia ʻo Monica McAlister, ka luna NHS koʻikoʻi i loko o kahi hoʻokūkū make, ua hāʻawi ʻia i kahi kauoha hui o 50 mau hola o ka lawelawe kaiāulu a me kahi kauoha hoʻāʻo 12 mau mahina.

2. He aha nā mea i hoʻololi i ka hoʻoholo a ka luna kānāwai e koho i kahi kauoha hui ma mua o ka manawa paʻahao?

Ua noʻonoʻo ka luna kānāwai i kekahi mau kumu, ʻo ia hoʻi ka ʻae ʻana o McAlister i ka hewa mua, kona mihi, kāna moʻolelo hana, a me ka ʻōlelo ʻana o ka ʻohana i ke kala ʻana a me ka ʻole o ka inaina iā ia.

3. Pehea ka hui ana?

ʻO ka hui ʻana i ka wā i huki mai ai ka Toyota Avensis o McAlister mai kahi hui aku i ke ala o ke kaʻa kaʻa ʻo Ducati a Matthew Arnold e hele mai ana ma ka huina o ke alanui Lurgan a me ke alanui Blackskull.

4. Pehea ka ʻohana o Matthew Arnold i pane ai i ka hoʻopaʻi?

I loko o kā lākou mau ʻōlelo pili i ka hopena, ua hōʻike ka makuahine a me kāna wahine ʻo Matthew Arnold i ko lākou hilinaʻi ʻana i ka manaʻoʻiʻo a ʻōlelo ʻia ʻaʻohe o lākou inaina iā McAlister. Manaʻo lākou ʻo ka noho ʻana me ka hopena o kāna mau hana e lawa ka hoʻopaʻi.