Hawked: He Manaʻo Hou Hou e kali ana

Mākaukau ʻoe e hoʻomaka i kahi huakaʻi hauʻoli i hoʻopiha ʻia me nā hana hoihoi a me nā waiwai ʻike ʻole? E hoʻomākaukau iā ʻoe iho, no ka mea, e hele mai ana ʻo Hawked i Steam Early Access ma Nowemapa 30! Hoʻomohala ʻia e MY.GAMES, hoʻohiki kēia mea pana pana ʻekolu kanaka i kahi ʻike pāʻani immersive e mālama iā ʻoe ma ka lihi o kou noho.

Ma Hawked, e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hui pū me nā hoa huakaʻi i ko lākou hoʻokele ʻana i kahi mokupuni ikaika a enigmatic. Me kēlā me kēia wili a me ka huli ʻana, ke kali nei nā luʻina hoihoi a me nā manawa kūpono. Mai ka hoʻoholo ʻana i nā puʻupuʻu paʻakikī a hiki i ke komo ʻana i nā hakakā puʻuwai e kūʻē i nā ʻenemi weliweli, ʻo kēlā me kēia hana āu e hana ai e hoʻokokoke aku ai iā ʻoe i ka wehe ʻana i nā waiwai waiwai a me nā waiwai waiwai.

E komo i ka hoʻolaha hou ʻana o Renegade Rally a hoʻomaka i kēia huakaʻi epic me kāu mau hoaaloha. Ma ke komo ʻana i ka hoʻolaha, ʻaʻole wale ʻoe e kū i kahi manawa e loaʻa ai nā uku hoihoi akā loaʻa pū kekahi i ka manawa e lanakila ai i nā makana kūikawā e loaʻa ana i kahi hāʻawi kālā no ke ola. E noʻonoʻo i nā mea āpau e kali nei iā ʻoe i kou ʻimi ʻana i nā ʻāina ākea o Hawked a hauʻoli i kāna mau mea hoʻokani pāʻani.

ʻOiai ʻo ka Steam Early Access version o Hawked e kokoke ana i ke kihi, pono nā mea pāʻani console e kali a hiki i ka Early 2024 e hui pū i ka hana hoʻoikaika. Akā, e hoʻomaha, e pono ke kali! Hoʻolaʻa nā mea hoʻomohala i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike pāʻani maikaʻi loa e hiki ai, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa i kēlā me kēia paepae kahi hoʻokuʻu ʻole a poni ʻia.

No laila e mākaukau, e hōʻuluʻulu i kāu mau hoaaloha, a hoʻomākaukau no kahi huakaʻi poina ʻole e like me nā mea ʻē aʻe. Hoʻonohonoho ʻia ʻo Hawked e wehewehe hou i ke ʻano me kāna pāʻani hoihoi, honua immersive, a me ka moʻolelo hoihoi. E pane anei ʻoe i ke kelepona a lilo i mea ʻimi kaʻao? Nou ka koho.

Source: KA'U.LEAELE

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka Hawked?

A: ʻO Hawked ke kolu o ka mea pana pana i hoʻomohala ʻia e MY.GAMES, e hāʻawi ana i kahi ʻike pāʻani hauʻoli kahi e hui pū ai nā mea pāʻani e ʻimi i kahi mokupuni ikaika, hoʻoponopono i nā puʻupuʻu, lanakila i nā ʻenemi, a ʻike i ka waiwai pio a me nā waiwai.

Nīnau: I ka manawa hea e loaʻa ai ʻo Hawked ma Steam Early Access?

A: E loaʻa ana ʻo Hawked ma Steam Early Access e hoʻomaka ana mai Nowemapa 30.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ʻo Hawked ma nā consoles?

A: Manaʻo ʻia ka hoʻokuʻu ʻana o Hawked i ka hoʻomaka ʻana o 2024.

Nīnau: He aha ka hoʻolaha ʻo Renegade Rally?

A: ʻO ka hoʻolaha ʻo Renegade Rally he hanana hoʻolaha ma Hawked kahi e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻopaʻa inoa no ka loaʻa ʻana o nā makana a loaʻa ka manawa e lanakila ai i nā makana kūikawā, me ka hoʻolako ʻana i ke kālā premium no ke ola.

Nīnau: Hiki iaʻu ke pāʻani iā ​​Hawked me koʻu mau hoa?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Hawked i kahi hiʻohiʻona hui pū kekahi e hiki ai iā ʻoe ke hui pū me nā mea pāʻani ʻē aʻe a hoʻomaka pū i ka huakaʻi.